https://sputniknews.com.tr/20230220/prof-dr-celal-sengor-istanbul-icin-depremin-eli-kulaginda---1067257746.html

Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul için depremin eli kulağında

Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul için depremin eli kulağında

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depremiyle ilgili, "İstanbul için depremin eli kulağında. Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T11:11+0300

2023-02-20T11:11+0300

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türkiye

deprem

istanbul

celal şengör

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T24 yazarı Cansu Çamlıbel'e konuşan Şengör, "Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir. Hâlû da bu böyle" dedi.Şengör, depremin zamanıyla ilgili kimsenin kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, "Bunu kimse söyleyemez. Bunun hesabı 2000 yılında yapıldı ve o zaman denildi ki yüzde 67 ihtimalle önümüzdeki 50 yıl içinde İstanbul’u 7’den büyük bir deprem vurabilir. Bu hava tahmini gibidir. Tahmin yaparsın, çıkmaz. Çünkü deprem bir kırık olayıdır, çok derinde oluyor. Bunun önden kestirilmesi mümkün değildir. Önden kestirmek ne demektir? Yer ve zamanı söyleyeceksin. Bunu söylemek mümkün değildir" şeklinde konuştu.

türkiye

istanbul

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deprem, istanbul, celal şengör