https://sputniknews.com.tr/20230220/orban-hastaligin-adi-enflasyon-virusun-adi-da-brukselin-yaptirimlari-1067262728.html
Orban: Hastalığın adı enflasyon, virüsün adı da Brüksel'in yaptırımları
Orban: Hastalığın adı enflasyon, virüsün adı da Brüksel'in yaptırımları
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın Ukrayna ihtilafı yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımların çatışmayı sona erdirmekten ziyade Avrupa ekonomisine... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:25+0300
2023-02-20T12:25+0300
2023-02-20T12:25+0300
ukrayna krizi
macaristan
viktor orban
avrupa birliği
yaptırım
rusya
ukrayna
enflasyon
doğalgaz
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD, Britanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yaptırımlarını bir kez daha eleştirdi.Facebook sayfasından paylaşım yapan Orban, yaptırımları sert bir dille eleştirerek Brüksel'in enerji sektörüne getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'nın enflasyonla mücadele etmekte zorlandığını vurguladı.Orban, "Hastalığın adı enflasyon, virüsün adı da Brüksel'in yaptırımları" dedi.Yaptırımları AB'nin savaş politikasının silahı olarak nitelendiren Orban, Brüksel'in bu aracı Moskova'yı hedef almak için kullandığını ancak kendine zarar verdiğini belirtti.'Savaşın sonu daha da uzaklaşıyor'Başbakan, "Brüksel'in bu yaptırımların savaşı sona erdireceği sözünü vermesinin üzerinden çok zaman geçmedi. Aradan bir yıl geçti ve savaşın sonu gelmiyor, daha da uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.AB yetkililerinin yaptırımların enerji sektörüne uygulanmayacağı sözünü vermelerine rağmen nihayetinde bu yaptırımların uygulandığını ve doğalgaz fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiğini de sözlerine ekleyen Orban, ayrıca elektrik maliyetini kısmen doğalgazın belirlediğine dikkat çekti.'Doğalgaz fiyatlarındaki artışa elektrik fiyatlarında artış eşlik ediyor'Orban, "Bu yüzden doğalgaz fiyatlarındaki artışa, elektrik gaz türbinleri ile değil de güneş enerjisi, rüzgar, hidroelektrik, kömür santralleri veya nükleer enerji ile üretilmiş olsa bile derhal elektrik fiyatlarında artış eşlik ediyor" değerlendirmesini yaptı.'Brüksel savaşmak istiyorsa enflasyonla mücadele etmeli'"Brüksel, savaşmak istiyorsa enflasyonla mücadele etmeli ama bunu yapmıyor" diyen Orban, Macar yetkililerin haneleri ve şirketleri ekonomik etkilerden korumak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/macaristan-avrupa-kieve-silah-tedarikinde-baris-gucu-gonderme-noktasina-da-gelebilir-1067209094.html
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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, yaptırım, rusya, ukrayna, enflasyon, doğalgaz
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, yaptırım, rusya, ukrayna, enflasyon, doğalgaz
Orban: Hastalığın adı enflasyon, virüsün adı da Brüksel'in yaptırımları
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın Ukrayna ihtilafı yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımların çatışmayı sona erdirmekten ziyade Avrupa ekonomisine zarar verdiğini ve enflasyonu artırdığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD, Britanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yaptırımlarını bir kez daha eleştirdi.
Facebook sayfasından paylaşım yapan Orban, yaptırımları sert bir dille eleştirerek Brüksel'in enerji sektörüne getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'nın enflasyonla mücadele etmekte zorlandığını vurguladı.
Orban, "Hastalığın adı enflasyon, virüsün adı da Brüksel'in yaptırımları" dedi.
Yaptırımları AB'nin savaş politikasının silahı olarak nitelendiren Orban, Brüksel'in bu aracı Moskova'yı hedef almak için kullandığını ancak kendine zarar verdiğini belirtti.
'Savaşın sonu daha da uzaklaşıyor'
Başbakan, "Brüksel'in bu yaptırımların savaşı sona erdireceği sözünü vermesinin üzerinden çok zaman geçmedi. Aradan bir yıl geçti ve savaşın sonu gelmiyor, daha da uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.
AB yetkililerinin yaptırımların enerji sektörüne uygulanmayacağı sözünü vermelerine rağmen nihayetinde bu yaptırımların uygulandığını ve doğalgaz fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiğini de sözlerine ekleyen Orban, ayrıca elektrik maliyetini kısmen doğalgazın belirlediğine dikkat çekti.
'Doğalgaz fiyatlarındaki artışa elektrik fiyatlarında artış eşlik ediyor'
Orban, "Bu yüzden doğalgaz fiyatlarındaki artışa, elektrik gaz türbinleri ile değil de güneş enerjisi, rüzgar, hidroelektrik, kömür santralleri veya nükleer enerji ile üretilmiş olsa bile derhal elektrik fiyatlarında artış eşlik ediyor" değerlendirmesini yaptı.
'Brüksel savaşmak istiyorsa enflasyonla mücadele etmeli'
"Brüksel, savaşmak istiyorsa enflasyonla mücadele etmeli ama bunu yapmıyor" diyen Orban, Macar yetkililerin haneleri ve şirketleri ekonomik etkilerden korumak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.