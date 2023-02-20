https://sputniknews.com.tr/20230220/naci-gorur--elazigda-buyuk-depremler-beklemiyorum-1067264984.html

Naci Görür: Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum

Naci Görür: Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum

Elazığ'da bugün sabaha karşı yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu faylarda irili ufaklı... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T12:57+0300

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türkiye

deprem

naci görür

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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.Deprem bilimci Naci Görür, Elazığ depremiyle ilgili açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklaması: "Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir.Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."

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