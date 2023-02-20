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Naci Görür: Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum
Naci Görür: Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum
Elazığ'da bugün sabaha karşı yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu faylarda irili ufaklı... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:57+0300
2023-02-20T13:00+0300
türkiye
deprem
naci görür
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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.Deprem bilimci Naci Görür, Elazığ depremiyle ilgili açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklaması: "Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir.Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."
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deprem, naci görür
deprem, naci görür

Naci Görür: Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum

12:57 20.02.2023 (güncellendi: 13:00 20.02.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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Elazığ'da bugün sabaha karşı yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum" dedi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.
Deprem bilimci Naci Görür, Elazığ depremiyle ilgili açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklaması: "Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir.
Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."
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