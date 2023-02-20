https://sputniknews.com.tr/20230220/munih-konferansi-batili-kapitalistlerin-klasik-savas-formulunun-kopurttugu-yer-oldu-1067343446.html

‘Münih konferansı Batılı kapitalistlerin klasik savaş formülünün köpürttüğü yer oldu’

‘Münih konferansı Batılı kapitalistlerin klasik savaş formülünün köpürttüğü yer oldu’

Hasal Erel’e göre, Münih Güvenlik Konferansı, Batı’nın savaş formülünü köpürttüğü yer olurken, Biden’ın Kiev’e gözdağı vermeye gitmesi dikkat çekici. Erel... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T21:35+0300

2023-02-20T21:35+0300

2023-02-21T21:54+0300

eksen

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münih

joe biden

nato

deprem

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Ukrayna’da ABD’nin 2014 Kiev darbesi sonrası başlayan iç savaşa Rusya Federasyonunun müdahil olmasının birinci yılı dolarken, ABD öncülüğündeki Batı savaşı kızıştırmak için her adımı atıyor. Ancak Ukrayna güçlerinin sahadaki sıkışmışlığı eşliğinde Batı’nın silah tedarikinde sıkıntılar giderek öne çıkıyor. Bu sorun son olarak Münih’teki Güvenlik Konferansı’nda açıkça dile getirildi. Konferansta ‘Rusya’nın mutlak yenilgisi’ temasını tekrarlayan Batılı elitler, NATO üyesi ülkelerden Kiev’e silah ve mühimmat tedariki için savunma sanayiini yeniden yapılandırma temasını öne çıkardı.Çin’i ÇKP’nin Dış İlişkiler Komitesinin başında bulunan Politbüro üyesi Wang Yi temsil ederken, ‘Amerikan semalarındaki Çin meteoroloji balonu’ gerekçesiyle Pekin ziyaretini iptal eden Blinken ile yapılan görüşme gündeme damgasını vurdu. Konferansta Wang’ın Çin’in ‘barış söylemlerine’ karşılık Blinken’ın ‘çatışmacı üslubü’ dikkat çekti. Bu vesileyle Ukrayna’yı silaha boğan Batı Pekin’in Rusya’ya ‘silah ve silah yapımında kullanılacak malzeme tedarik etmemesi’ tehditleri savurdu.Münih’in hemen ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘sürpriz biçimde’ Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna lideri Zelenskiy ile ‘reklam şovu’ yapması dikkat çekti. Rusya’ya Biden’ın ziyareti önceden bildirilirken, ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında sokaklarda hava saldırısı varmış gibi sirenlerin çaldığı işitildi.Münih konferansına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de hemen ardından ‘deprem ziyareti’ gerekçesiyle iki yılı aşkın süre sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret etmesi dikkat çekti.Münih Güvenlik Konferansı’ndan çıkan sonuçlar ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Türkiye’ye deprem vesilesiyle gerçekleştirdiği ilk ziyaretini dış politika yazarı gazeteci Hasal Erel’le konuştuk.‘Batılı kapitalistlerin klasik savaş formülünün tekrar köpürtüldüğü bir güvenlik toplantısıydı’Hasan Erel’e göre Münih Güvenlik Konferansı, Batı’nın savaş formülünü tekrar köpürtüldüğü bir toplantı olarak öne çıktı. Batılı liderlerin Ukrayna’ya yardımları katlama mesajlarını anımsatan Erel, Baerbock’un yeni gafına da atıfta bulundu:‘Blinken NATO genişlemesi karşılığında Türkiye’ye yardım teklif etti’Hasan Erel’e göre Münih’in ardından yaptığı Türkiye ziyaretinin, deprem gündeminin ardında İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına ilişkin pazarlıklar var. Erel, Blinken’ın karşılığında Türkiye’ye yardım teklif ettiği görüşünde:‘Biden’ın Kiev’e gitme amacı Rusya’ya karşı bir nevi gözdağı vermek’Erel, Ukrayna’nın çatışmayı kaybetmekte olmasından ötürü Batı’da bir panik olduğu görüşünde. Biden’ın ‘sürpriz biçimde’ Kiev’e gidişinin de bununla ilgili olduğunu düşünen Erel, Stoltenberg’in de Münih konferansı sırasında ‘Rusya’nın kazanmasındansa Üçüncü Dünya savaşını yeğleyeceği’ yolunda inanılmaz cümleler kurduğunu söyledi:‘Biden, boru hattını patlatacağını daha önce söylemişti, Kırmızı Pazartesi gibi’Washington ve ana akım medya Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh’ün Kuzey Akım-2 boru hattını Biden yönetiminin havaya uçurduğunu ortaya koyan haberini örtbas etmekte zorlanırken, Erel’e göre bu durum ‘Kızmızı Pazartesi’ senaryosu. Erel, özellikle Münih’e Almanya’nın altyapısı bu şekilde vurulmuşken Blinken ile poz veren Baerbock’un düştüğü duruma atıf yaptı:‘Soros açıkça Hindistan’ı tehdit etti’Hasan Erel, Münih Güvenlik Konferansı’nda Batı’nın Çin’e yönelik hedeflerinin de iyice görünür olduğu görüşünde. Konferansta konuşma yapan renkli devrim icracısı ve ünlü spekülatör George Soros’un açıkça Hindistan’ı tehdit ettiğini anımsatan Erel, bu ülkenin ‘Çin’den intikam almak’ açısından önemine atıfta bulundu. ABD’nin Rusya’yı yıpratıp zayıflatırken, Çin’i ekarte etmeyi düşündüğü değerlendirmesinde bulunan Erel’e göre bu nedenle savaşı genişletme ve her yerde kargaşa planları yapılıyor:

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, münih, joe biden, nato, deprem