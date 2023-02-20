https://sputniknews.com.tr/20230220/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1067249886.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. 20 Şubat hava durumuna göre deprem bölgesi ve çok sayıda ilde yağışların... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T06:53+0300

2023-02-20T06:53+0300

2023-02-20T06:53+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

deprem

afet bölgesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışları(5 - 20 cm) beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Deprem bölgesinde hava durumuHATAY 4°C, 16°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıK.MARAŞ 3°C, 12°CParçalı ve az bulutluADANA 5°C, 17°C Az bulutlu, yarın yer yer parçalı bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu doğu kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutluMarmaraParçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı çok bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 13°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlıKÜTAHYA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluAkdenizAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri ile Adana, Hatay ve Osmaniye yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 5°C, 17°C Az bulutlu, yarın yer yer parçalı bulutluANTALYA 10°C, 17°C Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıHATAY 4°C, 16°C Az bulutlu, yarın yer yer parçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 3°C, 12°C Parçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluKONYA °C, 12°CParçalı zamanla çok bulutluSİVAS °C, 6°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurluBatı KaradenizÇok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 7°CParçalı çok bulutlu kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 12°CParçalı çok bulutlu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU °C, 9°CParçalı çok bulutlu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı çok bulutlu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluTOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 15°CÇok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bitlis çevreleri ve Van'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 6°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlıKARS °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.SİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, deprem, afet bölgesi