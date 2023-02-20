https://sputniknews.com.tr/20230220/malatyada-depremde-yikilan-binalara-iliskin-tutuklu-sayisi-28e-yukseldi-1067288118.html

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 61'e tutuklananların sayısı 28'e yükseldi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T19:06+0300

2023-02-20T19:06+0300

2023-02-20T19:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

malatya

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüpheliden 61'i gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık soruşturmalarının ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki bir kişinin işlemleri ise sürüyor.Kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmış, 13 zanlı da tutuklanmıştı.

malatya

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