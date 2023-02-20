https://sputniknews.com.tr/20230220/kontrollu-yikilan-minare-3-katli-evin-uzerine-devrildi-1067260531.html

Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine devrildi

Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine devrildi

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan minare bir evin üzerine devrildi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T12:00+0300

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2023-02-20T12:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adana

cami

yıkım

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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan Aksa Camisi'nin minaresi, depremlerde ağır hasara uğradı.Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.Ekiplerin kontrollü gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi.Olayda evde kısmen hasar oluştu.Yıkım sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

adana

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adana, cami, yıkım