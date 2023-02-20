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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/kontrollu-yikilan-minare-3-katli-evin-uzerine-devrildi-1067260531.html
Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine devrildi
Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine devrildi
Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan minare bir evin üzerine devrildi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:00+0300
2023-02-20T12:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
cami
yıkım
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan Aksa Camisi'nin minaresi, depremlerde ağır hasara uğradı.Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.Ekiplerin kontrollü gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi.Olayda evde kısmen hasar oluştu.Yıkım sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
adana
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adana, cami, yıkım
adana, cami, yıkım

Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine devrildi

12:00 20.02.2023
© AAKontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine devrildi
Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan minare bir evin üzerine devrildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan Aksa Camisi'nin minaresi, depremlerde ağır hasara uğradı.
Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.
Ekiplerin kontrollü gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi.
Olayda evde kısmen hasar oluştu.
Yıkım sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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