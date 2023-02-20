https://sputniknews.com.tr/20230220/kilicdaroglu-hataydaki-belediyelerin-sorumluluklarinin-arastirilmasi-talimatini-verdi-1067287429.html
Kılıçdaroğlu, Hatay’daki belediyelerin sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi
Kılıçdaroğlu, Hatay’daki belediyelerin sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’daki CHP’li belediyelerin depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T18:50+0300
2023-02-20T18:50+0300
2023-02-20T18:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
chp
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Kılıçdaroğlu'nun, depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi.T24'te yer alan habere göre, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torunbaşkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak.
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hatay, chp
Kılıçdaroğlu, Hatay’daki belediyelerin sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’daki CHP’li belediyelerin depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun, depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi.
T24'te yer alan habere göre, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torunbaşkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak.