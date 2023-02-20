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https://sputniknews.com.tr/20230220/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1067250745.html
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığını bildirdi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T07:40+0300
2023-02-20T07:40+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japonya
balistik füze
balistik füze denemesi
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Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatle 06.59 ve 07.10'da Japon Denizi yönüne iki balistik füze fırlattı.Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düşen kısa menzilli balistik füzeler (SRBM), bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşturmadı.Başbakan Kişida Fumio, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini, Kuzey Kore'nin denemeleri gündemiyle toplantıya davet ettiklerini söyledi.Denemeler sonrası Tokyo hükümetinin, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore yönetimini protesto ettiği kaydedildi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füzelerin Sukchon bölgesinden fırlatıldığını, ilkinin 390 ve ikincisinin 340 kilometre havada yol aldığını duyurdu.2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana üçüncü olarak kayda geçti.
kuzey kore
güney kore
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kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze, balistik füze denemesi
kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze, balistik füze denemesi

Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

07:40 20.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEKızey Kore- Balistik füze
Kızey Kore- Balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığını bildirdi.
Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatle 06.59 ve 07.10'da Japon Denizi yönüne iki balistik füze fırlattı.
Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düşen kısa menzilli balistik füzeler (SRBM), bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşturmadı.
Başbakan Kişida Fumio, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini, Kuzey Kore'nin denemeleri gündemiyle toplantıya davet ettiklerini söyledi.
Denemeler sonrası Tokyo hükümetinin, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore yönetimini protesto ettiği kaydedildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füzelerin Sukchon bölgesinden fırlatıldığını, ilkinin 390 ve ikincisinin 340 kilometre havada yol aldığını duyurdu.
2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana üçüncü olarak kayda geçti.
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