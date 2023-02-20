https://sputniknews.com.tr/20230220/izoder-yonetim-kurulu-baskan-yardimcisi-binalar-omrunun-uzatilmasi-icin-izole-edilmeli-1067331772.html

İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: ‘Binalar ömrünün uzatılması için izole edilmeli'

İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: ‘Binalar ömrünün uzatılması için izole edilmeli'

Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremlerda bina izolasyonlarının önemi konuşuldu. İZODER Yönetim... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T16:33+0300

2023-02-20T16:33+0300

2023-02-21T16:34+0300

yeni şeyler rehberi

radyo

deprem

enkaz

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İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: ‘Binalar ömrünün uzatılması için izole edilmeli' İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: ‘Binalar ömrünün uzatılması için izole edilmeli'

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan ile ‘Yeni Şeyler Rehberi’ isimli programa, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, Tüm İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSKO) Genel Başkan Yardımcısı Yasin Onar ve Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul konuk oldular.Ertuğrul Şen: Binalarımızın ömrünün uzatılması için izolasyonlar çok önemlidirÜlkemizde konutların betonarme yapı sistemi ile yapıldıklarını belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, bütün yükün bina zeminlerinde ve kolonlarında olduğunu belirterek uyarılarda bulundu:‘Binalarımızın ömrünün uzatılması için ısıdan ve sudan izole edilmeleri çok önemlidir. Sudan izole edilmeyen binalarda ‘Krozyon’ dediğimiz paslanma olayı bina zeminlerinde zamanla oluşabiliyor. Aynı şekilde ısı yalıtımıları da enerji tasarrufu dışında binanın ömrünü uzatan etkenler arasında yer alıyor. Bu yalıtımların yapılmaması bina ömrünü 20-25 senelere kadar düşürebiliyor.’Yasin Onar: Deprem bölgesindeki işletmelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruzTİSKO Genel Başkan Yardımcısı Yasin Onar enkaz kaldırma çalışmalarının ardından çabuk aksiyon alınarak deprem bölgesinde istihdamın sağlanması gerektiğini belirtti. Yasin Onar, ‘Deprem bölgesindeki işletmelerimiz ile iletişime geçilerek nelere ihtiyaçları olduğu saptanmalıdır. Bu konuda bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakanlıklarımızın da bu konuda destek vererek o bölgelerde bir an önce üretime geçilmesini teşvik etmesi gerekiyor.’ dedi.Doç. Dicle Yurdakul: Temsil eden ile temsil edeni seçen arasında büyük bir uçurum oluştuAltınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul doğrudan demokrasiden temsili demokrasiye geçiş ile çok önemli değerlerin kaybedildiğini belirterek şu açıklamaları yaptı:‘Temsil eden ile temsil edeni seçen arasında büyük bir uçurum oluştu. Bizleri temsil eden insanların gücü ellerine aldıktan sonra bunu kaybetmemeleri için büyük bir direnç oluşturduklarını görüyoruz. Teknolojinin ilerlemesi ile tekrar doğrudan demokrasiye geçiş yapabiliriz. Bana göre ilerleyen zamanlarda da bu teknolojinin seçimlerde kullanılmasını destekleyenler ve buna karşı çıkanlar arasında mücadelelere tanık olacağız.’

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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radyo, deprem, enkaz, аудио