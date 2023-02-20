İskenderun'daki depremzedeler kruvaziyer gemisinde konaklamaya başladı

© İHA Tüm imkanlarıyla depremzedelere hizmet verdiklerini ifade eden Gemi Müdürü Fuat Güven, “Kendilerine sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisi yapmaktayız. Ayrıca oda servisimiz var. Çamaşırları alınıp, yıkanıp geri verilmekte. En önemlisi geleceğimizin umutları olan çocuklarımız için oyun ve sinema salonumuz var. Parklarda attıkları kahkahaları burada atabilecekleri bir ortam oluşturduk. Böyle bir faaliyetin içerisinde olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Allah’ım bizlere bir daha böyle günler göstermesin. O kadar güzel insanlarımız var ki herkes birbiriyle kenetlenmiş, birbirine yardım ediyor. Biz buraya gelirken vicdan azabı ile geliyorduk çünkü sıcak çorba içebiliyorduk. O vicdan azabının verdiği duygularla buraya geldik. Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun o sıcak çorbamızı kardeşlerimizle paylaşıyoruz” dedi.