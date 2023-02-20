İskenderun'daki depremzedeler kruvaziyer gemisinde konaklamaya başladı

© İHAKahramanmaraş merkezli iki deprem Hatay’ın İskenderun ilçesindeki pek çok yapıda yıkıma ve hasara yol açtı. Kilyos Liman’ında TPAO’nun petrol arama mühendislerinin konakladığı Gemini isimli kruvaziyer gemisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TPAO işbirliği ile İskenderun Limanı’na getirildi.
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© İHA
Kahramanmaraş merkezli iki deprem Hatay’ın İskenderun ilçesindeki pek çok yapıda yıkıma ve hasara yol açtı. Kilyos Liman’ında TPAO’nun petrol arama mühendislerinin konakladığı Gemini isimli kruvaziyer gemisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TPAO işbirliği ile İskenderun Limanı’na getirildi.
© İHABurada AFAD koordinesinde yönlendirilen depremzedeler limanda demirleyen kruvaziyer gemisinde konaklamaya başladı.
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© İHA
Burada AFAD koordinesinde yönlendirilen depremzedeler limanda demirleyen kruvaziyer gemisinde konaklamaya başladı.
© İHA150 mürettebatın bulunduğu gemide 400 kamarada bin 56 kişinin konaklama imkanı bulunuyor.
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© İHA
150 mürettebatın bulunduğu gemide 400 kamarada bin 56 kişinin konaklama imkanı bulunuyor.
© İHAAFAD tarafından ring araçlarıyla gemiye getirilen depremzedelerin kayıtları yapılarak kartları veriliyor, ardından odalarına yönlendiriliyor.
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© İHA
AFAD tarafından ring araçlarıyla gemiye getirilen depremzedelerin kayıtları yapılarak kartları veriliyor, ardından odalarına yönlendiriliyor.
© İHATüm imkanlarıyla depremzedelere hizmet verdiklerini ifade eden Gemi Müdürü Fuat Güven, “Kendilerine sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisi yapmaktayız. Ayrıca oda servisimiz var. Çamaşırları alınıp, yıkanıp geri verilmekte. En önemlisi geleceğimizin umutları olan çocuklarımız için oyun ve sinema salonumuz var. Parklarda attıkları kahkahaları burada atabilecekleri bir ortam oluşturduk. Böyle bir faaliyetin içerisinde olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Allah’ım bizlere bir daha böyle günler göstermesin. O kadar güzel insanlarımız var ki herkes birbiriyle kenetlenmiş, birbirine yardım ediyor. Biz buraya gelirken vicdan azabı ile geliyorduk çünkü sıcak çorba içebiliyorduk. O vicdan azabının verdiği duygularla buraya geldik. Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun o sıcak çorbamızı kardeşlerimizle paylaşıyoruz” dedi.
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© İHA
Tüm imkanlarıyla depremzedelere hizmet verdiklerini ifade eden Gemi Müdürü Fuat Güven, “Kendilerine sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisi yapmaktayız. Ayrıca oda servisimiz var. Çamaşırları alınıp, yıkanıp geri verilmekte. En önemlisi geleceğimizin umutları olan çocuklarımız için oyun ve sinema salonumuz var. Parklarda attıkları kahkahaları burada atabilecekleri bir ortam oluşturduk. Böyle bir faaliyetin içerisinde olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Allah’ım bizlere bir daha böyle günler göstermesin. O kadar güzel insanlarımız var ki herkes birbiriyle kenetlenmiş, birbirine yardım ediyor. Biz buraya gelirken vicdan azabı ile geliyorduk çünkü sıcak çorba içebiliyorduk. O vicdan azabının verdiği duygularla buraya geldik. Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun o sıcak çorbamızı kardeşlerimizle paylaşıyoruz” dedi.