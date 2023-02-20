https://sputniknews.com.tr/20230220/imfden-krizdeki-pakistan-vergiyi-zenginden-alin-yoksullari-koruyun-1067280015.html

IMF'den krizdeki Pakistan'a: Vergiyi zenginden alın, yoksulları koruyun

IMF'den krizdeki Pakistan'a: Vergiyi zenginden alın, yoksulları koruyun

Uluslararası Para Fonu (IMF), krizdeki ekonomisini ayakta tutmak için fon talep eden Pakistan'ı yoksulları korumaya ve zenginlere daha fazla vergi uygulamaya... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T16:14+0300

2023-02-20T16:14+0300

2023-02-20T16:14+0300

dünya

pakistan

imf

ekonomik kriz

vergi

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hafta sonu Münih Güvenlik Konferansı'nda Alman kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) açıklamalarda bulunarak ekonomik krizle mücadele eden Pakistan'a tavsiyelerde bulundu.Georgieva, "Bizim talep ettiğimiz şey, Pakistan'ın bir ülke olarak işlevini yerine getirebilmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılması ve tehlikeli bir duruma düşmemesi için gereken adımları atması" ifadelerini kullandı.Ülkenin üçte birinden fazlasının zarar gördüğü ve tahmini 30 milyar dolarda fazla kayba yol açan sel felaketini anımsatan Georgieva, İslamabad'ın yoksulları korumasını talep ettiklerini belirtti.'Çok para kazananlar ekonomiye katkıda bulunmalı'Yetkili, "İki şeyi vurguladığımızı belirtmek isterim. Birincisi, vergi gelirleri. Çok para kazananlar, kamu ya da özel sektör, ekonomiye katkıda bulunmalı. İkincisi, sübvansiyonları sadece gerçekten ihtiyacı olan insanlara yönlendirerek paranın daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak. Sübvansiyonlardan zenginler faydalanmamalı. Bunlardan yararlananlar yoksullar olmalı. Pakistan'ın yoksul halkının korunmasını istiyoruz" diye konuştu.Pakistan'da geçen yıl 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sonucu 1695 kişi ölmüştü.Sel sebebiyle 2 milyondan fazla evin hasar gördüğü ülkede, yerlerinden olan yüz binlerce kişi çadır kamplarında yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230219/iflas-etmis-bir-ulkede-yasiyoruz-diyen-pakistan-savunma-bakani-imf-cozum-degil-1067233136.html

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