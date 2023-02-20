https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-meydana-gelen-depremler-diyarbakirda-da-hissedildi--1067349153.html

Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi

Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi

Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’ı da etkiledi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T21:40+0300

2023-02-20T21:40+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

diyarbakır

hatay

deprem

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Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’da da hissedildi.Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken bu kez Hatay’da 6.4 şiddetinde deprem yaşandı.Hatay merkezli deprem, çevre illeri de etkileyerek sarsıntıya neden oldu. Çevre illerden olan Diyarbakır’da kent halkı panikle sokaklara döküldü.

diyarbakır

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Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi 2023-02-20T21:40+0300 true PT0M30S

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video, diyarbakır, hatay, deprem, видео