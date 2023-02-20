https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-meydana-gelen-depremler-diyarbakirda-da-hissedildi--1067349153.html
Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’ı da etkiledi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T21:40+0300
2023-02-20T21:40+0300
2023-02-21T23:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
diyarbakır
hatay
deprem
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Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’da da hissedildi.Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken bu kez Hatay’da 6.4 şiddetinde deprem yaşandı.Hatay merkezli deprem, çevre illeri de etkileyerek sarsıntıya neden oldu. Çevre illerden olan Diyarbakır’da kent halkı panikle sokaklara döküldü.
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Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
2023-02-20T21:40+0300
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video, diyarbakır, hatay, deprem, видео
video, diyarbakır, hatay, deprem, видео
Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
21:40 20.02.2023 (güncellendi: 23:48 21.02.2023) Abone ol
Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’ı da etkiledi.
Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’da da hissedildi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken bu kez Hatay’da 6.4 şiddetinde deprem yaşandı.
Hatay merkezli deprem, çevre illeri de etkileyerek sarsıntıya neden oldu.
Çevre illerden olan Diyarbakır’da kent halkı panikle sokaklara döküldü.