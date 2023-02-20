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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-meydana-gelen-depremler-diyarbakirda-da-hissedildi--1067349153.html
Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’ı da etkiledi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T21:40+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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diyarbakır
hatay
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Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’da da hissedildi.Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken bu kez Hatay’da 6.4 şiddetinde deprem yaşandı.Hatay merkezli deprem, çevre illeri de etkileyerek sarsıntıya neden oldu. Çevre illerden olan Diyarbakır’da kent halkı panikle sokaklara döküldü.
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Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi
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video, diyarbakır, hatay, deprem, видео
video, diyarbakır, hatay, deprem, видео

Hatay’da meydana gelen depremler Diyarbakır’da da hissedildi

21:40 20.02.2023 (güncellendi: 23:48 21.02.2023)
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Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’ı da etkiledi.
Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremler çevre illerden birisi olan Diyarbakır’da da hissedildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken bu kez Hatay’da 6.4 şiddetinde deprem yaşandı.

Hatay merkezli deprem, çevre illeri de etkileyerek sarsıntıya neden oldu.

Çevre illerden olan Diyarbakır’da kent halkı panikle sokaklara döküldü.
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