https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-gerceklesen-depremler-beyrutta-panige-neden-oldu-1067348641.html
Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
Hatay’da gerçekleşen 6.4 ve 5.8’lik depremler sonrası, Beyrut'un birçok ilçesinde kent halkı endişe yaşayarak toplanma alanlarına yöneldi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T22:30+0300
2023-02-20T22:30+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
beyrut
hatay
türkiye
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Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem ve 5.8’lik artçı sarsıntı sonrası Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta halk, evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Depremin ardından Beyrut’un birçok ilçesinde kentte yaşayanlar toplanma alanlarına yöneldi. Görüntülerde Beyrut halkının stadyumda toplanarak açık alanlarda beklediği görülüyor. Lübnan medyasına göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
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video, deprem, beyrut, hatay, türkiye, видео
video, deprem, beyrut, hatay, türkiye, видео
Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
22:30 20.02.2023 (güncellendi: 23:36 21.02.2023) Abone ol
Hatay’da gerçekleşen 6.4 ve 5.8’lik depremler sonrası, Beyrut'un birçok ilçesinde kent halkı endişe yaşayarak toplanma alanlarına yöneldi.
Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem ve 5.8’lik artçı sarsıntı sonrası Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta halk, evlerini terk ederek sokaklara döküldü.
Depremin ardından Beyrut’un birçok ilçesinde kentte yaşayanlar toplanma alanlarına yöneldi.
Görüntülerde Beyrut halkının stadyumda toplanarak açık alanlarda beklediği görülüyor.
Lübnan medyasına göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.