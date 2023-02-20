Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-gerceklesen-depremler-beyrutta-panige-neden-oldu-1067348641.html
Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
Hatay’da gerçekleşen 6.4 ve 5.8’lik depremler sonrası, Beyrut'un birçok ilçesinde kent halkı endişe yaşayarak toplanma alanlarına yöneldi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T22:30+0300
2023-02-21T23:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
beyrut
hatay
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067348411_0:82:1083:691_1920x0_80_0_0_c540b8f46fa5022600d5b5d9f848623c.png
Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem ve 5.8’lik artçı sarsıntı sonrası Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta halk, evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Depremin ardından Beyrut’un birçok ilçesinde kentte yaşayanlar toplanma alanlarına yöneldi. Görüntülerde Beyrut halkının stadyumda toplanarak açık alanlarda beklediği görülüyor. Lübnan medyasına göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
beyrut
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu
2023-02-20T22:30+0300
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067348411_26:0:1057:773_1920x0_80_0_0_cc803397da7bf92a95655bf78f41da0d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, deprem, beyrut, hatay, türkiye, видео
video, deprem, beyrut, hatay, türkiye, видео

Hatay’da gerçekleşen depremler Beyrut’ta paniğe neden oldu

22:30 20.02.2023 (güncellendi: 23:36 21.02.2023)
© Sputnik
Abone olTelegram
Hatay’da gerçekleşen 6.4 ve 5.8’lik depremler sonrası, Beyrut'un birçok ilçesinde kent halkı endişe yaşayarak toplanma alanlarına yöneldi.
Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem ve 5.8’lik artçı sarsıntı sonrası Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta halk, evlerini terk ederek sokaklara döküldü.

Depremin ardından Beyrut’un birçok ilçesinde kentte yaşayanlar toplanma alanlarına yöneldi.

Görüntülerde Beyrut halkının stadyumda toplanarak açık alanlarda beklediği görülüyor.

Lübnan medyasına göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала