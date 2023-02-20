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Hatay'da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı
Hatay'da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı
Hatay’da bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olarak bilinen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkılan kilisenin çan kulesi... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, фото, hatay, deprem
fotoğraf, фото, hatay, deprem

Hatay'da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı

13:06 20.02.2023 (güncellendi: 13:25 20.02.2023)
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Hatay’da bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olarak bilinen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkılan kilisenin çan kulesi ise ayakta kaldı. Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.
© İHAKahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin etkisiyle Hatay Antakya Tokaçlı köyünde bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı.
Hatay'da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin etkisiyle Hatay Antakya Tokaçlı köyünde bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı.
© İHADepremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görüldü. Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.
Hatay'da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görüldü. Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.
© İHAÖte yandan, kilisenin enkazı havadan görüntülendi.
Hatay'da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Öte yandan, kilisenin enkazı havadan görüntülendi.
© İHAMeryem Ana Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz, “Kilisemizin 700 yıllık bir tarihi var, yaklaşık 100 aile bu köyde yaşıyor. Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi ve kilise yıkıldı" dedi.
Hatay'da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Meryem Ana Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz, “Kilisemizin 700 yıllık bir tarihi var, yaklaşık 100 aile bu köyde yaşıyor. Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi ve kilise yıkıldı" dedi.
© İHAMusa Papaz, "Bazı evlerimiz yıkıldı ama Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Kilisemizin tarihi çok eski, yaklaşık 700 yıllık. Dedelerimiz, karşıki dağlardan katırlar üzerinde taşları taşıyarak bu kiliseyi yapmışlar. Bazı değerli eşyalarımız enkazın altında duruyor, yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kilisemiz tarihi eser sayıldığı için biz müdahale edemiyoruz” dedi.
Hatay'da 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Musa Papaz, "Bazı evlerimiz yıkıldı ama Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Kilisemizin tarihi çok eski, yaklaşık 700 yıllık. Dedelerimiz, karşıki dağlardan katırlar üzerinde taşları taşıyarak bu kiliseyi yapmışlar. Bazı değerli eşyalarımız enkazın altında duruyor, yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kilisemiz tarihi eser sayıldığı için biz müdahale edemiyoruz” dedi.
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