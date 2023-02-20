https://sputniknews.com.tr/20230220/en-eski-tuvalet-cindeki-saray-kalintilarindan-2-bin-200-yillik-sifonlu-tuvalet-cikti-1067277384.html

'En eski tuvalet': Çin'deki saray kalıntılarından 2 bin 200 yıllık sifonlu tuvalet çıktı

'En eski tuvalet': Çin'deki saray kalıntılarından 2 bin 200 yıllık sifonlu tuvalet çıktı

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, arkeologların ülkenin Yueyang kentindeki iki büyük saray binasını kazdıklarını ve burada 2 bin 200 yıllık... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T15:16+0300

2023-02-20T15:16+0300

2023-02-20T15:16+0300

yaşam

çin

tuvalet

arkeolojik kazı

keşif

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Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, Xinhua ajansına yaptığı açıklamada, arkeologların Yueyang kentindeki iki büyük saray binasını kazdıklarını duyurdu.Yueyang kenti, birçok antik Çin hanedanlığı döneminde başkent olarak kullanılmıştı.Açıklamada, arkeologların bu binalardan birini kazarken bir tuvalete rastladıkları belirtildi. Arkeologlar, kapalı bir klozet kapağının bir kısmıyla beraber açık kanalizasyon çukuruna giden bir boru buldular ve tuvaletin üst kısmı kayıptı.Alet ve tasarım uzmanı Fan Mingyang, Global Times gazetesine verdiği demeçte tuvaleti yeniden yapan araştırmacıların, modern tuvaletlere benzer 'aldatıcı derecede gelişmiş' bir sifon sistemine sahip olduğunu fark ettiklerini kaydetti.'Kahkahaya boğulduk'China Daily'ye konuşan arkeolog Liu Rui, "Bu, Çin'de şimdiye kadar ortaya çıkarılan ilk ve tek sifonlu tuvalet. Kazı alanındaki herkes şaşırdı, sonra hepimiz kahkahaya boğulduk" dedi.Net yaşı bilinmiyorEnstitüye göre sifonlu tuvalet, 2 bin 200 ila 2 bin 400 yıllık bir geçmişe sahip. Saraylar, Savaşan Devletler Dönemi'nin ortalarından Han Hanedanlığı'nın başlangıcına kadar yüzyıllar boyunca kullanıldığı için kesin yaşı bilinmiyor.Britannica'ya göre Savaşan Devletler Dönemi M.Ö. 475 yılında başladı, Han Hanedanlığı ise M.Ö. 206 yılında kuruldu.China Daily'nin haberine göre, sifonlu tuvalet şimdiye kadar bulunan en eski tuvalet. Sifonlu tuvaletlerin icadı, 16. yüzyılda İngiltere'de olmuştu.'Muhtemelen üst zümredekiler kullanıyordu'Liu Rui, tuvaletin 'lüks bir araç' olarak görüldüğünü ve sadece 'toplumun üst zümrelerindeki mensupları' tarafından kullanıldığını ifade etti.Liu, hizmetçilerin her kullanımdan sonra muhtemelen tuvalete su döktükleri tahmininde bulundu. Fakat kullananların oturdukları mı yoksa çömeldikleri mi henüz kesin olarak bilinmiyor.Yueyang'daki kazı alanı, Shaanxi eyaletinin başkenti Xi'an kentinin Yanliang bölgesinde yer alıyor. Bölge, Şanghay'ın kuzeybatısında bulunuyor.

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