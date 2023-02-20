Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/en-az-bin-depremzede-cesmede-ise-yerlestirilecek-1067268874.html
En az bin depremzede Çeşme'de işe yerleştirilecek
En az bin depremzede Çeşme'de işe yerleştirilecek
Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) iş birliği yaparak, işe ihtiyacı olan en az bin depremzedeyi Çeşme'deki otellerde işe... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T13:38+0300
2023-02-20T13:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
depremzede
çeşme
çeşme otelciler birliği
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Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremler sonrası iş birliği yaptı. Bu çerçevede, işe ihtiyacı olan en az bin depremzedenin Çeşme'deki otellerde işe alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Mart ayının ikinci haftasında deprem bölgesinin ziyaret edileceği, kurulacak bir çadırda taleplerin toplanacağı açıklandı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, dernek üyelerine yazılı bir çağrıda bulunarak, otellerin departman bazında personel ihtiyaç listesinin belirlenmesini istedi. ÇEŞTOB üyelerine gönderilen yazıda, "Değerli üyelerimiz, Mart ayının 2. haftasında deprem bölgesini ziyaret ederek, tarihin kara sayfalarına yazılacak ve kıyamete kadar silinmeyecek bu depremin felaketini, acılarını yerinde görmek ve hissetmek için bölgeye ziyaret düzenlemek istiyoruz; ayrıca, deprem bölgesinde işini kaybeden ve işe ihtiyacı olan en az bin kişiyi otellerimize işe alma çalışması yapmak, gerekirse, 'Çeşme'de işin hazır' sloganıyla çadır kurarak talep toplama faaliyetlerinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple; deprem bölgesine ziyarete katılmak isteyenler, departman bazında otellerinizin personel ihtiyaç listesi, kariyer çadırlarında oryantasyon içerikli eğitim vermek ve görev almak isteyen gönüllüler belirttiğimiz konularla ilgili talepleri kaydetmeyi başladık, katılımlarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/dolandirici-insafa-geldi-depremzede-dolandirmam-1067250865.html
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deprem, iş, depremzede, çeşme, çeşme otelciler birliği
deprem, iş, depremzede, çeşme, çeşme otelciler birliği

En az bin depremzede Çeşme'de işe yerleştirilecek

13:38 20.02.2023
© İHA / MUHAMMET İSA ATAGÖZEn az bin depremzede Çeşme'de işe yerleştirilecek
En az bin depremzede Çeşme'de işe yerleştirilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© İHA / MUHAMMET İSA ATAGÖZ
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Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) iş birliği yaparak, işe ihtiyacı olan en az bin depremzedeyi Çeşme'deki otellerde işe yerleştirmek için harekete geçiyor.
Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremler sonrası iş birliği yaptı.
Bu çerçevede, işe ihtiyacı olan en az bin depremzedenin Çeşme'deki otellerde işe alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Mart ayının ikinci haftasında deprem bölgesinin ziyaret edileceği, kurulacak bir çadırda taleplerin toplanacağı açıklandı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, dernek üyelerine yazılı bir çağrıda bulunarak, otellerin departman bazında personel ihtiyaç listesinin belirlenmesini istedi. ÇEŞTOB üyelerine gönderilen yazıda, "Değerli üyelerimiz, Mart ayının 2. haftasında deprem bölgesini ziyaret ederek, tarihin kara sayfalarına yazılacak ve kıyamete kadar silinmeyecek bu depremin felaketini, acılarını yerinde görmek ve hissetmek için bölgeye ziyaret düzenlemek istiyoruz; ayrıca, deprem bölgesinde işini kaybeden ve işe ihtiyacı olan en az bin kişiyi otellerimize işe alma çalışması yapmak, gerekirse, 'Çeşme'de işin hazır' sloganıyla çadır kurarak talep toplama faaliyetlerinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple; deprem bölgesine ziyarete katılmak isteyenler, departman bazında otellerinizin personel ihtiyaç listesi, kariyer çadırlarında oryantasyon içerikli eğitim vermek ve görev almak isteyen gönüllüler belirttiğimiz konularla ilgili talepleri kaydetmeyi başladık, katılımlarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Dolandırıcı insafa geldi: 'Depremzede dolandırmam'
07:46
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