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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ, sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T06:39+0300
2023-02-20T06:39+0300
türkiye
elazığ
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydadilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.
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elazığ, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
elazığ, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

06:39 20.02.2023
© Fotoğraf : TwitterSismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Elazığ, sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydadilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.
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