https://sputniknews.com.tr/20230220/elazigda-46-buyuklugunde-deprem-1067249796.html

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ, sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T06:39+0300

2023-02-20T06:39+0300

2023-02-20T06:39+0300

türkiye

elazığ

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydadilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.

türkiye

elazığ

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elazığ, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)