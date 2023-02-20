https://sputniknews.com.tr/20230220/egm-sosyal-medyada-depreme-iliskin-provokatif-paylasimlarda-bulunan-25-kisi-tutuklandi-1067259740.html

EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 25 kişi tutuklandı

EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 25 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 808 hesap yöneticisi tespit... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T11:44+0300

2023-02-20T11:44+0300

2023-02-20T11:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

emniyet genel müdürlüğü (egm)

tutuklama

sosyal medya

provokasyon

gözaltı

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 131 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır" denildi.Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 76 oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm), tutuklama, sosyal medya, provokasyon, gözaltı