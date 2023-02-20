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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/egm-sosyal-medyada-depreme-iliskin-provokatif-paylasimlarda-bulunan-25-kisi-tutuklandi-1067259740.html
EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 25 kişi tutuklandı
EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 25 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 808 hesap yöneticisi tespit... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T11:44+0300
2023-02-20T11:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emniyet genel müdürlüğü (egm)
tutuklama
sosyal medya
provokasyon
gözaltı
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 131 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır" denildi.Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 76 oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), tutuklama, sosyal medya, provokasyon, gözaltı
emniyet genel müdürlüğü (egm), tutuklama, sosyal medya, provokasyon, gözaltı

EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 25 kişi tutuklandı

11:44 20.02.2023
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 808 hesap yöneticisi tespit edildiğini, bunlardan 452'si hakkında adli işlem başlatıldı. Hakkında işlem yapılan 131 kişi gözaltına alındı, 25 kişi de tutuklandı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir.
Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 131 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır" denildi.
Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 76 oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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