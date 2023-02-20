https://sputniknews.com.tr/20230220/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067253424.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18,8660 liradan, avro 20,1660 liradan haftaya başladı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T09:11+0300
2023-02-20T09:11+0300
2023-02-20T09:11+0300
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Serbest piyasada 18,8640 liradan alınan dolar 18,8660 liradan satılıyor. 20,1640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,1660 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 18,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 20,1000 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 117 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 810 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 220 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1843 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 83.63 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.63 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.026 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230217/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067152285.html
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dolar, euro, euro/tl, altın, gram altın
dolar, euro, euro/tl, altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18,8660 liradan, avro 20,1660 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,8640 liradan alınan dolar 18,8660 liradan satılıyor. 20,1640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,1660 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 20,1000 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 117 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 810 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 220 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1843 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 83.63 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.63 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.026 puandan başladı.