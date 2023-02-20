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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/diw-baskani-fratzscher-almanya-ukraynadaki-catisma-nedeniyle-100-milyar-euro-kaybetti-1067280624.html
DIW Başkanı Fratzscher: Almanya, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 100 milyar euro kaybetti
DIW Başkanı Fratzscher: Almanya, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 100 milyar euro kaybetti
Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Almanya’nın Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 2022 yılında yaklaşık 100 milyar euro... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T16:47+0300
2023-02-20T16:47+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
kayıp
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Almanya’nın Ukrayna'daki çatışmadan kaynaklı olarak 2022 yılında yaklaşık 100 milyar euro kaybettiğine dikkat çeken DIW Başkanı Fratzscher, söz konusu giderlerin elektrik fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı bilgisini verdi.Rheinische Post gazetesinin sözlerini aktardığı Alman ekonomist, “Ukrayna'daki çatışma ve ondan kaynaklanan elektrik harcamalarındaki artış 2022'de Almanya'ya ekonominin üretkenliğinin yaklaşık yüzde 2.5'ine, diğer bir deyişle 100 milyar euroya mal oldu. Bu giderler önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek” diye konuştu.Almanya'nın krizden en çok zarar gören ülke olduğuna dikkat çeken Fratzscher, bunun nedeninin ülkenin Rus enerji kaynaklarına aşırı bağımlılığı olduğunu vurguladı.Alman ekonomisinin önemli bir bölümü yoğun enerji harcanan üretimden oluşuyor ve büyük ölçüde ihracata bağımlı.Geçen ay Alman devlet kalkınma bankası KfW, vasıflı işçi eksikliğinin yanı sıra az gelişmiş üretkenlik ve sınırlı kaynak nedeniyle gergin jeopolitik ortamın Almanya'nın gelecekteki refahı ile ilgili şüphelere neden olduğunu bildirdi. Uzmanlara göre ülke, milyonlarca yeni işçiye ve altyapı iyileştirmesine ihtiyaç duyuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230219/almanya-disisleri-bakani-putinin-360-derece-donmesi-lazim-1067236029.html
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almanya, ukrayna, kayıp
almanya, ukrayna, kayıp

DIW Başkanı Fratzscher: Almanya, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 100 milyar euro kaybetti

16:47 20.02.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Almanya’nın Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 2022 yılında yaklaşık 100 milyar euro kaybettiğini belirtti.
Almanya’nın Ukrayna'daki çatışmadan kaynaklı olarak 2022 yılında yaklaşık 100 milyar euro kaybettiğine dikkat çeken DIW Başkanı Fratzscher, söz konusu giderlerin elektrik fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı bilgisini verdi.
Rheinische Post gazetesinin sözlerini aktardığı Alman ekonomist, “Ukrayna'daki çatışma ve ondan kaynaklanan elektrik harcamalarındaki artış 2022'de Almanya'ya ekonominin üretkenliğinin yaklaşık yüzde 2.5'ine, diğer bir deyişle 100 milyar euroya mal oldu. Bu giderler önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek” diye konuştu.
Almanya'nın krizden en çok zarar gören ülke olduğuna dikkat çeken Fratzscher, bunun nedeninin ülkenin Rus enerji kaynaklarına aşırı bağımlılığı olduğunu vurguladı.
Alman ekonomisinin önemli bir bölümü yoğun enerji harcanan üretimden oluşuyor ve büyük ölçüde ihracata bağımlı.
Geçen ay Alman devlet kalkınma bankası KfW, vasıflı işçi eksikliğinin yanı sıra az gelişmiş üretkenlik ve sınırlı kaynak nedeniyle gergin jeopolitik ortamın Almanya'nın gelecekteki refahı ile ilgili şüphelere neden olduğunu bildirdi. Uzmanlara göre ülke, milyonlarca yeni işçiye ve altyapı iyileştirmesine ihtiyaç duyuyor.
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