https://sputniknews.com.tr/20230220/diw-baskani-fratzscher-almanya-ukraynadaki-catisma-nedeniyle-100-milyar-euro-kaybetti-1067280624.html
DIW Başkanı Fratzscher: Almanya, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 100 milyar euro kaybetti
DIW Başkanı Fratzscher: Almanya, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 100 milyar euro kaybetti
Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Almanya’nın Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 2022 yılında yaklaşık 100 milyar euro... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T16:47+0300
2023-02-20T16:47+0300
2023-02-20T16:47+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_80194fe4a4a824e947c7668b5c0c6265.jpg
Almanya’nın Ukrayna'daki çatışmadan kaynaklı olarak 2022 yılında yaklaşık 100 milyar euro kaybettiğine dikkat çeken DIW Başkanı Fratzscher, söz konusu giderlerin elektrik fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı bilgisini verdi.Rheinische Post gazetesinin sözlerini aktardığı Alman ekonomist, “Ukrayna'daki çatışma ve ondan kaynaklanan elektrik harcamalarındaki artış 2022'de Almanya'ya ekonominin üretkenliğinin yaklaşık yüzde 2.5'ine, diğer bir deyişle 100 milyar euroya mal oldu. Bu giderler önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek” diye konuştu.Almanya'nın krizden en çok zarar gören ülke olduğuna dikkat çeken Fratzscher, bunun nedeninin ülkenin Rus enerji kaynaklarına aşırı bağımlılığı olduğunu vurguladı.Alman ekonomisinin önemli bir bölümü yoğun enerji harcanan üretimden oluşuyor ve büyük ölçüde ihracata bağımlı.Geçen ay Alman devlet kalkınma bankası KfW, vasıflı işçi eksikliğinin yanı sıra az gelişmiş üretkenlik ve sınırlı kaynak nedeniyle gergin jeopolitik ortamın Almanya'nın gelecekteki refahı ile ilgili şüphelere neden olduğunu bildirdi. Uzmanlara göre ülke, milyonlarca yeni işçiye ve altyapı iyileştirmesine ihtiyaç duyuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230219/almanya-disisleri-bakani-putinin-360-derece-donmesi-lazim-1067236029.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_96841af021d49d35be64b894b2b04c1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, ukrayna, kayıp
DIW Başkanı Fratzscher: Almanya, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 100 milyar euro kaybetti
Abone ol
Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Almanya’nın Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 2022 yılında yaklaşık 100 milyar euro kaybettiğini belirtti.
Almanya’nın Ukrayna'daki çatışmadan kaynaklı olarak 2022 yılında yaklaşık 100 milyar euro kaybettiğine dikkat çeken DIW Başkanı Fratzscher, söz konusu giderlerin elektrik fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı bilgisini verdi.
Rheinische Post gazetesinin sözlerini aktardığı Alman ekonomist, “Ukrayna'daki çatışma ve ondan kaynaklanan elektrik harcamalarındaki artış 2022'de Almanya'ya ekonominin üretkenliğinin yaklaşık yüzde 2.5'ine, diğer bir deyişle 100 milyar euroya mal oldu. Bu giderler önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek” diye konuştu.
Almanya'nın krizden en çok zarar gören ülke olduğuna dikkat çeken Fratzscher, bunun nedeninin ülkenin Rus enerji kaynaklarına aşırı bağımlılığı olduğunu vurguladı.
Alman ekonomisinin önemli bir bölümü yoğun enerji harcanan üretimden oluşuyor ve büyük ölçüde ihracata bağımlı.
Geçen ay Alman devlet kalkınma bankası KfW, vasıflı işçi eksikliğinin yanı sıra az gelişmiş üretkenlik ve sınırlı kaynak nedeniyle gergin jeopolitik ortamın Almanya'nın gelecekteki refahı ile ilgili şüphelere neden olduğunu bildirdi. Uzmanlara göre ülke, milyonlarca yeni işçiye ve altyapı iyileştirmesine ihtiyaç duyuyor.