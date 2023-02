Depremde annesini kaybeden oyuncu Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını kaybettim

https://sputniknews.com.tr/20230220/depremde-annesini-kaybeden-oyuncu-cagri-citanak-kimligimin-yarisini-kaybettim-1067252149.html

Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesi Nevber Yurdal Çıtanak'ı kaybeden oyuncu Çağrı Çıtanak yaşadıklarını "Kimliğimin yarısını kaybettim" diyerek özetledi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

Kendisi gibi oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu ile Ekim 2022'de evlenen Çıtanak annesinin ölümü sonrası içine girdiği ruh halini ilk kez dile getirdi. Çıtanak'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: "Ben Mehmet Çağrı Çıtanak. 10.10.1990’da Hatay’da doğdum. Bir kısmınızın Suriye sandığı, bir kısmınızın terör bölgesi sandığı, bir kısmınızın yaşayan herkesi Arap sandığı, Akdeniz’in kuytu köşesi, medeniyet beşiği, hoşgörü diyarı Hatay... Bağımsız bir cumhuriyet iken oy birliği ile Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sarılan Hatay... Uğruna kan dökülmeden ülke topraklarına katılan tek il olan Hatay. Benim canım memleketim! Bana savaşmamayı, sevmeyi, kardeşliği öğreten memleketim… Bana bütün Anadolu’yu eve sığdırarak öğreten annem, çocukluk arkadaşlarım, mahallemiz, esnaf komşularımız, sırasıyla önce oynadığımız, sonra köşesinde oturduğumuz, sonra koşup kaçtığımız, sonra köşesinde takıldığımız ve vakti geldiğinde bavulumuzla köşesini dönüp gittiğimiz sokaklarımız. Sokaklarımızda yankılanan annelerimizin sesleri...Hepsi 6 Şubat 2023 saat 04.17 itibarı ile bir daha ne zaman yaşayabileceğimizi bilmediğimiz ya da yaşayamayacağımızı bildiğimiz anılar oldu. Attığım ilk adımın şahitliğinden tutun da yazdığım ilk öykünün ilhamı olmaya kadar her anımın en nadide parçası annemi kaybettik. Çocukken, ölmüş insanların fotoğraflarını gördüm diye kabuslar gördüğüm çok gecem oldu. O yüzden annemin herhangi bir fotoğrafını paylaşmak istemedim. Bu paylaşıma denk gelen kardeşlerim olursa etkilenmelerini istemem. Onun yerine hayatı boyunca çevresindekilerle sadece ödünç alıp verdiği kitapların sayıları için tartışmış bir kadını anmak için bana öğrettiklerinden bahsetmek istedim. Böylece hepimiz aynı öğretilere sahip olarak gerçek bir aile olabiliriz.1 - Sevdiğin insanlara onları sevdiğini söyle. 2 - Fedakarlıkla enayiliğin arasındaki çizgiyi kaçırma. 3 - Ne olursa olsun gülmekten vazgeçme. 4 - Sonuçları sen dışında kimseyi etkilemeyecekse hata yapmaktan çekinme. 5 - Eğer ahlaki olarak hata yapmıyorsan seni mutlu edecek yanlışları yapmakta serbestsin ve özgürlüğünü sonuna kadar kullan. 6 - Sağlığına her zaman dikkat et. 7 - Kitap okumayı, tatil yapmayı ihmal etme. 8 - Hayatta en önce kendinden ve kendine karşı sorumlusun. Sorumluluklarını ihmal etme. Özetle; hayatının biteceğini unutmadan ve kırmadan yaşa.Daha nice öğüdü vardır cebimde muhakkak. Bunlar beni onun oğlu yapanlar. Antakya’da sadece annemi değil, 18 yaşıma kadar attığım her adımı kaybettim. Kimliğimin yarısını kaybettim. Kalanlarla uzun, sağlıklı, huzurlu, bereketli yollarımız olsun. Süre içinde destek olan, yanımda olan, arayan ve soran, sarılan, gelen, gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Ben annemin anısına gülmeye ve yaşamaya devam edeceğim. Her mutlu anımız gidenlerin ruhuna yarasın. Hepimize geçmiş olsun. Sevgilerimle..."

