https://sputniknews.com.tr/20230220/deprem-sonrasi-arap-ulkeleri-samla-normallesme-isaretleri-verirken-esad-ummani-ziyaret-etti--1067293401.html

Deprem sonrası Arap ülkeleri Şam'la normalleşme işaretleri verirken, Esad Umman'ı ziyaret etti

Deprem sonrası Arap ülkeleri Şam'la normalleşme işaretleri verirken, Esad Umman'ı ziyaret etti

Suriye liderini havaalanında kırmız halı sererek karşılayan Umman Sultanı, Suriye'nin tüm Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normale dönmesinin dört gözle... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T22:09+0300

2023-02-20T22:09+0300

2023-02-20T22:14+0300

dünya

suriye

umman

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

beşar esad

faysal bin ferhan

heysem bin tarık

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Arap ülkeleri liderlerinin telefonla taziyelerini ilettikleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün dışişleri bakanlarının ziyaret ettiği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Umman'a çalışma ziyareti düzenledi. Bu Esad'ın 2011'de Suriye'de çatışmaların başlamasından beri Umman'ı ilk ziyareti oldu. Umman, diğer Arap ülkelerinden farklı olarak Şam'la diplomatik ilişkilerini son 12 yılda koparmadı. Her zaman bölgede arabulucu pozisyonundaki Umman, yıllardır diğer Arap ülkelerine Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi ve Şam'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi çağrısında bulunuyor. Şam Büyükelçiliğini yeniden açan ve geçen yıl Esad'ı ağırlayan BAE, diğerlerinin normalleşme adımlarına öncülük ediyor. 'Deprem diplomasisinin' bu süreci hızlandıracağına dair yorumlar yapılan dönemde Esad'ın Maskat ziyareti geldi.Suriye Devlet Başkanı bugün kendisini havaalanında kırmızı halı sererek karşılayan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşürken gündemde bu konular vardı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Umman Sultanı, yıkıcı depremin kurbanları için Esad’a ve Suriye halkına başsağlığı diledi, ülkesinin depremin etkileri, savaşın yansımaları ve Suriye halkına uygulanan kuşatmanın üstesinden gelmesi için Suriye’ye desteğini sürdürdüğünü belirtti, Umman’ın Suriyelilerin içinde bulunduğu zor koşulları hissettiğini dile getirdi. Esad da Suriye’nin yanında yer alan, dayanışma gösteren ve yardım gönderen Umman Sultanı, hükümeti ve kardeş Umman halkına derin teşekkürlerini iletirken, en büyük teşekkürün Suriye’ye karşı yürütülen terör savaşı sırasında Umman’ın verdiği destek için olduğunu belirtti. Görüşmelerde iki taraf, ikili ilişkilerle ortak işbirliği alanlarını, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeleri, bölgedeki güvenlik ve istikrarı destekleyip artırma çabalarını ele aldı. Esad, Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri karşılıklı saygı ve diğer ülkelerin işlerine karışmama temelinde güçlendirmek için Umman’ın her zaman dengeli politikalarıyla güvenilirliğini koruduğunu ve bölge halkının çıkarlarına hizmet etmede Umman Sultanlığı’nın rolüne artık daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.Umman Sultanı ise Suriye’nin kardeş bir Arap ülkesi olduğunu ve tüm Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normale dönmesinin dört gözle beklendiğini dile getirdi. Fransız haber ajansı AFP ziyaretle ilgili haberinde "Analistler, deprem yardımı çabalarının yarattığı diplomatik ivmenin, Esad'ın bugüne dek Ortadoğu'da Şam'la normalleşmeye direnen diğer ülkelerle ilişkileri düzeltmesini destekleyebileceğini söylüyor" denildi. AFP, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın 18 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda "Arap dünyasında deprem dahil insani krizleri ele almak için Suriye'ye yönelik yeni bir yaklaşımın gerekli olacağı konusunda fikir birliği oluştuğuna" dair açıklamasını hatırlattı.Suudi Dışişleri Bakanı, "Statüko işe yaramıyor, başka bir yaklaşım bulmalıyız. Bu yaklaşımın ne olduğu hala formüle ediliyor" demişti.17 Şubat'ta Sputnik'e konuşan Suriyeli bir kaynak, 'Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud'un gelecek günlerde Suriye'yi ziyaret edeceğini, Şam'da bu ziyaret için hazırlıkların sürdüğünü' söylemişti. Gerçekleşirse, bu, Riyad'ın Şam'la diplomatik bağlarını kesmesinden bu yana bir Suudi yetkilinin ilk ziyareti olacak.Suriye liderinin Umman ziyareti öncesinde Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesinde yayımlanan 'Suriye’deki deprem Arap ve Avrupa ülkeleri ile normalleşme kartlarını yeniden kardı' başlıklı haber analizde, Esad'ın Umman'ın ardından BAE'yi ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi. Avsat'ın analizinde şöyle denildi: "Deprem, durgun olan durumu hareketlendirdi. Suriye ile normalleşen ya da normalleşmek isteyen Arap ülkeleri, telefon görüşmeleri ve ziyaretlerle kendilerine deprem afeti için atacakları adımları hızlandırabilecekleri bir alan açtı... Diğer taraftan Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortak bir tutum sergilemekte zorlanıyorlar."

suriye

umman

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

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suriye, umman, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, beşar esad, faysal bin ferhan, heysem bin tarık