Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde konuştu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi.



Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz.



Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.



Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz.