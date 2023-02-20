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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/cumhurbaskani-erdogan-kahramanmarasta-konteyner-kenti-ziyaretinde-konusuyor-1067288413.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum"... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T19:20+0300
2023-02-20T19:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi.Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz.Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum. Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi

19:20 20.02.2023 (güncellendi: 19:32 20.02.2023)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi.

Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz.

Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.

Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz.
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