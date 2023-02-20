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SON DAKİKA | AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-genel-baskani-bahceli-deprem-bolgesine-gidiyor-1067267517.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T13:25+0300
2023-02-20T13:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay'a hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20230216/bahceli-yetimlerimiz-kimi-kimsesi-olmayan-evlatlarimiz-asla-yarinsiz-ve-caresiz-degildir-1067119003.html
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recep tayyip erdoğan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, deprem
recep tayyip erdoğan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor

13:25 20.02.2023 (güncellendi: 13:28 20.02.2023)
© AAErdoğan ve Bahçeli görüşmesi
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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