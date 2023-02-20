https://sputniknews.com.tr/20230220/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-genel-baskani-bahceli-deprem-bolgesine-gidiyor-1067267517.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T13:25+0300
2023-02-20T13:25+0300
2023-02-20T13:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay'a hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20230216/bahceli-yetimlerimiz-kimi-kimsesi-olmayan-evlatlarimiz-asla-yarinsiz-ve-caresiz-degildir-1067119003.html
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recep tayyip erdoğan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, deprem
recep tayyip erdoğan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor
13:25 20.02.2023 (güncellendi: 13:28 20.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.