https://sputniknews.com.tr/20230220/cumhurbaskani-erdogan-hasar-tespit-calismalari-bitmek-uzere-1067281375.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere, kurtarılanların sayısı 114 bin 834
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere, kurtarılanların sayısı 114 bin 834
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere, enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834" dedi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T17:08+0300
2023-02-20T17:08+0300
2023-02-20T17:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067278699_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_bae69f59ba64113c6ea9a6ad16609d20.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu."Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz" diyen Erdoğan, "Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle.İki hafta önce bugün yaşadığımız depremlerin meşakkatli yolun acı bir sayfası olarak nakşettik. Ailesini kaybeden nice kardeşlerim var, hepiniz baş sağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için Fatiha okuyalım.Dokuz saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Depremde kırılan 5 ayrı fay hattıyla yer kürede 7 metre yer değiştirme yaşandı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.Her durumda vatanımıza sahip çıktık, çıkıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadık, depremi milli hafızamıza kazıdık. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızı anında harekete geçirdik.Deprem haberimizi aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik. Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini de ülkemize davet ettik. Süreci yönetmek için gereken hukuki alt yapıyı oluşturduk. Felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 6 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirdi. 71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı.Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzeredir. Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı.Günde 2 milyon 400 bin kişiye sıcak yemek veriliyor.Deprem fırsatçılarıyla ilgili gerekli işlemler yapılıyor.Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067278699_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_00cd5060009fd0c40f8a4fabe451d17b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere, kurtarılanların sayısı 114 bin 834
17:08 20.02.2023 (güncellendi: 17:18 20.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere, enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
"Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz" diyen Erdoğan, "Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle.
İki hafta önce bugün yaşadığımız depremlerin meşakkatli yolun acı bir sayfası olarak nakşettik. Ailesini kaybeden nice kardeşlerim var, hepiniz baş sağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için Fatiha okuyalım.
Dokuz saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Depremde kırılan 5 ayrı fay hattıyla yer kürede 7 metre yer değiştirme yaşandı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.
Her durumda vatanımıza sahip çıktık, çıkıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadık, depremi milli hafızamıza kazıdık. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızı anında harekete geçirdik.
Deprem haberimizi aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik. Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini de ülkemize davet ettik. Süreci yönetmek için gereken hukuki alt yapıyı oluşturduk. Felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 6 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirdi. 71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı.
Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzeredir. Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı.
Günde 2 milyon 400 bin kişiye sıcak yemek veriliyor.
Deprem fırsatçılarıyla ilgili gerekli işlemler yapılıyor.
Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834