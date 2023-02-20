https://sputniknews.com.tr/20230220/cin-yapimi-otonom-hava-aracindan-test-ucusu-1067251795.html

Çin yapımı otonom hava aracından test uçuşu

Çin yapımı otonom hava aracından test uçuşu

Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, Japonya’da yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T08:25+0300

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yaşam

çin

otonom araç

japonya

test

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Otonom hava araçlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Oita şehrinde yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. Çin'de lider bir drone üreticisi olan EHang tarafından geliştirilen EHang 216’nın, iki kişi kapasiteli ve alçak irtifa gezi, tıbbi yardım ve kısa mesafeli lojistik için kullanılması planlanıyor.

çin

japonya

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çin, otonom araç, japonya, test