https://sputniknews.com.tr/20230220/cin-yapimi-otonom-hava-aracindan-test-ucusu-1067251795.html
Çin yapımı otonom hava aracından test uçuşu
Çin yapımı otonom hava aracından test uçuşu
Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, Japonya’da yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T08:25+0300
2023-02-20T08:25+0300
2023-02-20T08:36+0300
yaşam
çin
otonom araç
japonya
test
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Otonom hava araçlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Oita şehrinde yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. Çin'de lider bir drone üreticisi olan EHang tarafından geliştirilen EHang 216’nın, iki kişi kapasiteli ve alçak irtifa gezi, tıbbi yardım ve kısa mesafeli lojistik için kullanılması planlanıyor.
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çin, otonom araç, japonya, test
çin, otonom araç, japonya, test
Çin yapımı otonom hava aracından test uçuşu
08:25 20.02.2023 (güncellendi: 08:36 20.02.2023) Abone ol
Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, Japonya’da yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.
Otonom hava araçlarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Oita şehrinde yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.
Çin'de lider bir drone üreticisi olan EHang tarafından geliştirilen EHang 216’nın, iki kişi kapasiteli ve alçak irtifa gezi, tıbbi yardım ve kısa mesafeli lojistik için kullanılması planlanıyor.