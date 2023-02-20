https://sputniknews.com.tr/20230220/chpli-emir-ozel-hastaneler-depremzedelerden-ilave-ucret-almasin-1067260266.html
CHP'li Emir: Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın
CHP'li Emir: Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın Devlet hastanelerinde randevu sıkıntısı yaşanıyor" çağrısı yaptı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T11:57+0300
2023-02-20T11:57+0300
2023-02-20T11:57+0300
türkiye
deprem
özel hastane
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Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzedelere bu konuda kolaylık sağlanması gerekir. Enkazın altından çıkarılan vatandaşın 'Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' sözleri hâlâ kulaklarımızda" ifadesini kullandı.
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deprem, özel hastane
CHP'li Emir: Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın Devlet hastanelerinde randevu sıkıntısı yaşanıyor" çağrısı yaptı.
Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzedelere bu konuda kolaylık sağlanması gerekir. Enkazın altından çıkarılan vatandaşın 'Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' sözleri hâlâ kulaklarımızda" ifadesini kullandı.