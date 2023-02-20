https://sputniknews.com.tr/20230220/chpli-emir-ozel-hastaneler-depremzedelerden-ilave-ucret-almasin-1067260266.html

CHP'li Emir: Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın

CHP'li Emir: Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın Devlet hastanelerinde randevu sıkıntısı yaşanıyor" çağrısı yaptı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T11:57+0300

2023-02-20T11:57+0300

2023-02-20T11:57+0300

türkiye

deprem

özel hastane

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Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzedelere bu konuda kolaylık sağlanması gerekir. Enkazın altından çıkarılan vatandaşın 'Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' sözleri hâlâ kulaklarımızda" ifadesini kullandı.

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

deprem, özel hastane