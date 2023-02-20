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CHP'li Emir: Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın
CHP'li Emir: Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın Devlet hastanelerinde randevu sıkıntısı yaşanıyor" çağrısı yaptı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
özel hastane
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Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzedelere bu konuda kolaylık sağlanması gerekir. Enkazın altından çıkarılan vatandaşın 'Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' sözleri hâlâ kulaklarımızda" ifadesini kullandı.
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deprem, özel hastane
deprem, özel hastane

CHP'li Emir: Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın

11:57 20.02.2023
© AFP 2023 / ZEIN AL RIFAIKahramanmaraş- Deprem
Kahramanmaraş- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / ZEIN AL RIFAI
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Özel hastaneler, depremzedelerden ilave ücret almasın Devlet hastanelerinde randevu sıkıntısı yaşanıyor" çağrısı yaptı.
Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzedelere bu konuda kolaylık sağlanması gerekir. Enkazın altından çıkarılan vatandaşın 'Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' sözleri hâlâ kulaklarımızda" ifadesini kullandı.
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