https://sputniknews.com.tr/20230220/belarusta-milis-guclerine-150-bin-kisi-dahil-edilebilir-1067285249.html
Belarus’ta milis güçlerine 150 bin kişi dahil edilebilir
Belarus’ta milis güçlerine 150 bin kişi dahil edilebilir
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, ülke genelinde milis güçlerine 100 bin ila 150 bin kişinin dahil edilebileceğini, gönüllü sayısının daha fazla... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T18:26+0300
2023-02-20T18:26+0300
2023-02-20T18:27+0300
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milis
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Belarus Savunma Bakanı Hrenin milis güçlerine özellikle kırsal alanda ihtiyaç olduğunu açıkladı.Başkent Minsk’te de milis gücü ekiplerinin yer alabileceğini belirten Hrenin, “Buna artık Minsk Belediye Başkanı karar verir” dedi.Sıkıyönetim sırasında, kırsalda, yerel yöneticilere düzeni sağlamaya yardımcı olacak insanlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Hrenin, “Zira böyle bir dönemde, sabotaj grupları ve suç örgütleri faaliyet gösterebilir ve yağma yaşanabilir” ifadesini kullandı.“Ukrayna’daki çatışmanın gidişatını görüyoruz. Öyle bir ekibe, öyle bir organizmaya ihtiyacımız var ki, ülkemizin savunmasını sağlama sistemine takviye olsun” diyen Hrenin, tasarının vatandaşlara, 'ülkenin savunmasına katılma' fırsatını vereceğini kaydetti.Hrenin, “Milis güçlerinin temel görevi, kendi evlerini, kendi varlıklarını korumak ve polisle ortaklaşa düzeni sağlamak olacak” diye ekledi.Belarus’ta Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, ülke parlamentosuna, milis güçlerinin oluşturulmasıyla ilgili tasarıyı sundu. Daha önce Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, her bir köyde 50 kişilik milis grubunun oluşturulması talimatını vermişti.
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belarus, belarus savunma bakanlığı, milis
belarus, belarus savunma bakanlığı, milis
Belarus’ta milis güçlerine 150 bin kişi dahil edilebilir
18:26 20.02.2023 (güncellendi: 18:27 20.02.2023) Abone ol
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, ülke genelinde milis güçlerine 100 bin ila 150 bin kişinin dahil edilebileceğini, gönüllü sayısının daha fazla olabileceğini belirtti.
Belarus Savunma Bakanı Hrenin milis güçlerine özellikle kırsal alanda ihtiyaç olduğunu açıkladı.
Başkent Minsk’te de milis gücü ekiplerinin yer alabileceğini belirten Hrenin, “Buna artık Minsk Belediye Başkanı karar verir” dedi.
Sıkıyönetim sırasında, kırsalda, yerel yöneticilere düzeni sağlamaya yardımcı olacak insanlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Hrenin, “Zira böyle bir dönemde, sabotaj grupları ve suç örgütleri faaliyet gösterebilir ve yağma yaşanabilir” ifadesini kullandı.
“Ukrayna’daki çatışmanın gidişatını görüyoruz. Öyle bir ekibe, öyle bir organizmaya ihtiyacımız var ki, ülkemizin savunmasını sağlama sistemine takviye olsun” diyen Hrenin, tasarının vatandaşlara, 'ülkenin savunmasına katılma' fırsatını vereceğini kaydetti.
Hrenin, “Milis güçlerinin temel görevi, kendi evlerini, kendi varlıklarını korumak ve polisle ortaklaşa düzeni sağlamak olacak” diye ekledi.
Belarus’ta Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, ülke parlamentosuna, milis güçlerinin oluşturulmasıyla ilgili tasarıyı sundu. Daha önce Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, her bir köyde 50 kişilik milis grubunun oluşturulması talimatını vermişti.