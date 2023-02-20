https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-karaismailoglu-bu-kadar-dayanikli-yollar-sayesinde-ulasimi-kesintisiz-saglamis-olduk-1067279285.html

Bakan Karaismailoğlu: Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk

Bakan Karaismailoğlu: Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremde ulaşımın aksamadığını belirterek, "Yunanistan büyüklüğündeki coğrafyayı etkileyen bir depremde sadece... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T16:04+0300

2023-02-20T16:04+0300

2023-02-20T16:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adil karaismailoğlu

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066912933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_445361953e9e79e89ad06447f8cb7f58.jpg

Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kenti ziyaretinde yaptığı açıklamada, depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Adıyaman'da da çalışmaların devam ettiğini söyledi.Yeniden inşa ve normal hayata dönüş için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, "11 ilde olduğu gibi, arkamızdaki bölgede bin 800 konteynerlik bir alanın altyapı çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah yarın itibarıyla bu bölgede konteynerlerimizi yerleştirip depremzede vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız. Aynı şekilde Adıyaman'ın 14 bölgesinde yoğun bir çalışma var. Bu hafta itibarıyla da konteynerlerimize vatandaşlarımızı almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.Adıyaman'da çadırla ilgili herhangi bir sorun olmadığını, köylerdeki ihtiyaçların da karşılandığını aktaran Karaismailoğlu, hayvan çadırlarının köylere sevk edildiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.'Şu an 100'ün üzerindeki enkazı kaldırmış durumdayız'Karaismailoğlu, şöyle devam etti:"Şu an 100'ün üzerindeki enkazı kaldırmış durumdayız ve yüzlerce iş makinasıyla enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Yine hafriyat döküm sahalarında da olağanüstü bir hareketlilik var. İnşallah burada yaşamı sağlamak için bütün kurumlarımız büyük bir özverili çalışma gerçekleştiriyorlar. Adıyaman Valiliği ve belediyesini yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çünkü onların da hakikaten bu depremde kolları, kanadı kırıldı. Bizler de hem diğer belediyelerimiz diğer kurumlarımızla onlara destek vererek ayağa kaldırıyoruz. Çadırda hayat zor özellikle gece. Bir de kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bugünlerde havalar biraz yumuşamış olsa da yine çadırda sobayla elektrikli ısıtıcıyla günler geçiyor. İnşallah onları konteynerlere aktardığımızda bir nebze olsun daha da bir düzenli hayata kısmen de olsa girmiş olacaklar. Bir taraftan da yeni kalıcı konutların planlaması yapılıyor, önümüzdeki günlerde temelleri atılıp başlayacak. Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bir yılın sonucunda inşallah buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."'Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandı'Bakanlığın, vatandaşların ulaşım ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını söyleyen Karaismailoğlu, deprem bölgesinde zarar gören birkaç yolun da kısa sürede onarıldığını anlattı. Karaismailoğlu, dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Yunanistan büyüklüğündeki coğrafyayı etkileyen bir depremde sadece birkaç yolumuz etkilendi. Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk. Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk.'Gemilerimizde depremzedelerimizi misafir ediyoruz'Hava yollarında hâlâ hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani bizim trenlerimiz, garlarımız, vagonlarımız, vatandaşlarımıza ev sahipliği yaparak onların barınma ihtiyaçlarını giderdiler. Özellikle Hatay bölgesinde denizden, oldukça fazla limanlarımız, bütün ikmallerimizi oradan gerçekleştirdik. Şimdi de gemilerimizde yine depremzedelerimizi misafir ediyoruz. Gemilerimizi İskenderun limanlarına yanaştırıyoruz. Ayrıca PTT bütün dağıtım kanallarıyla bölgeye oldukça yüklendi ve vatandaşlarımızın ilk gündeki bütün acil ihtiyaçlarını o yaptıkları dağıtım araçlarıyla birlikte giderdiler. Hâlâ daha da devam ediyorlar."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adil karaismailoğlu, deprem