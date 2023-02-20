https://sputniknews.com.tr/20230220/artvin-ardahan-kara-yolu-heyelan-nedeniyle-ulasima-kapandi-1067284343.html
Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T18:06+0300
2023-02-20T18:06+0300
2023-02-20T18:06+0300
türkiye
artvin
ardahan
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Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, Artvin-Ardahan kara yolunun yaklaşık 40. kilometresinde yolu tıkadı.Ulaşımın çift taraflı sağlanamadığı bölgeye, ihbar üzerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.Jandarma bölgede yol güvenliğini sağlarken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
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artvin, ardahan
Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, Artvin-Ardahan kara yolunun yaklaşık 40. kilometresinde yolu tıkadı.
Ulaşımın çift taraflı sağlanamadığı bölgeye, ihbar üzerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Jandarma bölgede yol güvenliğini sağlarken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.