https://sputniknews.com.tr/20230220/artvin-ardahan-kara-yolu-heyelan-nedeniyle-ulasima-kapandi-1067284343.html

Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T18:06+0300

2023-02-20T18:06+0300

2023-02-20T18:06+0300

türkiye

artvin

ardahan

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Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, Artvin-Ardahan kara yolunun yaklaşık 40. kilometresinde yolu tıkadı.Ulaşımın çift taraflı sağlanamadığı bölgeye, ihbar üzerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.Jandarma bölgede yol güvenliğini sağlarken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

türkiye

artvin

ardahan

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artvin, ardahan