https://sputniknews.com.tr/20230220/alti-dukkan-ustu-daire-donemi-kapaniyor-bakan-kurum-yeni-sehirler-planini-acikladi-1067251303.html

Altı dükkan, üstü daire dönemi kapanıyor: Bakan Kurum, 'yeni şehirler' planını açıkladı

Altı dükkan, üstü daire dönemi kapanıyor: Bakan Kurum, 'yeni şehirler' planını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta yapılacak 250 bin konutla ilgili hazırlıkları anlattı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T08:03+0300

2023-02-20T08:03+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

dükkan

deprem

bina

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la 6 Şubat depreminin ağır hasar verdiği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceleyen Sabah gazetesi, Bakan Kurum'un anlattıklarını şöyle aktardı:TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?Bakan Kurum "Şimdi, geçici barınma dönemindeyiz. Vatandaşımızın başını sokacak bir yerinin olması çok mühim ve öncelikli. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" diyor. Kurum'un da altını çizdiği gibi depremzedeleri çadırdan kurtarmak için zamana karşı yarışılıyor. Bir yandan konteynır kentler kurulurken diğer yandan da yığma binalar ve prefabrike konutlar inşa ediliyor. İçindeki oturma grubundan, mutfak eşyasına kadar temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanacak.Yeni şehirler için sağlam zeminli yer seçimi, proje ve ihale süreci devam ediyor. Bu illerde yeni kentin inşa edileceği alanlar da belirlendi. İlin milletvekilleri, valisi, belediye başkanı, iş insanları ve STK'ları ile görüşülerek karar verildi. Rezerv alanlarda zemin etüdü öncelikli konu.Nitekim Bakan Kurum, "Vatandaşımız müsterih olsun. Zeminin sağlamlığından, kullanılacak inşaat malzemelere kadar her türlü ayrıntıyı düşünüyoruz.Hassas devranıyoruz" dedi. Kurum; bu amaçla TOKİ koordinasyonunda, Emlak Konut, Yapı İşleri, Kentsel Dönüşüm, Mekânsal Planlama ve Milli Emlak Genel Müdürlüklerinin eşgüdüm içinde çalıştığının altını çizdi.Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat yapılıp, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, "İlk etapta, hemen 200-250 bin konutun inşaatına başlayacağız. Hasar tespiti tamamlandıkça diğer konutların da yapımını gerçekleştireceğiz. Bizim için esas olan verdiğimiz söz. Yıkım nerede ise biz, tüm imkânlarımız ve gücümüzle oradayız. Kimseyi dışlamamız, ötekileştirmemiz, iş planında geriye atmamız söz konusu olamaz. Nifak tohumu ekenlere itibar etmeyin" dedi.1 ay içinde ilk temeller yükselecek. Deprem bölgesinde 2-3 ay içinde kalıcı ve güvenli konutların şantiyeleri görülecek. Kurum, kent ve konut tasarımında yerel dokunun, sosyolojinin de gözetileceğini, 'altı dükkân, üstü daire döneminin ise kapanacağını' da vurguladı.Kurum, "Eski kent merkezlerinde ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüdler yapmak suretiyle vatandaşımızı da mağdur etmeyecek anlayışla gerek imar kısıtı, gerekse yapılaşma şartlarının hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Tek katlı ve yatay mimaride dükkânlar açılmasını planlıyoruz. Arsa karşılığı takas veya yeni yapılan konutlardan teklif edeceğiz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230218/bakan-kurum-depremin-agir--hasar-verdigi-yerlere-de-yeni-bir-master-plan-calismasi-yapiyoruz-1067204720.html

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