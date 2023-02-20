https://sputniknews.com.tr/20230220/almanya-savunma-bakani-pistorius-ukraynanin-talep-ettigi-savas-ucaklari-ordumuzda-bulunmuyor-1067289310.html

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçakları ordumuzda bulunmuyor

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçakları ordumuzda bulunmuyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçaklarına sahip olmadığını vurguladı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T19:42+0300

2023-02-20T19:42+0300

2023-02-20T19:42+0300

boris pistorius

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ukrayna

ukrayna krizi

almanya

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Almanya'nın Münster kentinde açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna'nın Berlin'den talep ettiği savaş uçaklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Kiev'in talep ettiği savaş uçaklarına ilişkin tüm tartışmaların Alman ordusunun sahip olmadığı türden uçaklarla ilgili olduğunu kaydeden Pistorius, bundan dolayı savaş uçağı tedariki konusunun Almanya'dan ziyade diğer ülkeleri ilgilendirdiğini söyledi.Pistorius, "Prensip olarak, mevcut durumda Ukrayna'da hiçbir şeyin mutlak şekilde dışlanamaz ancak bu konunun bizim savaş uçaklarımızla bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerden Kiev'e modern savaş uçakları tedarik etmesini talep etmişti. Almanya, Ukrayna'daki çatışmaların tarafı olmak istemedikleri için Zelenskiy'in bu talebine olumsuz yanıt vermişti. ABD, Polonya ve Macaristan da Kiev'e savaş uçağı veremeyeceğini açıklamış, Fransa ise bu konuda açık kapı bırakmıştı.

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boris pistorius, ukrayna, ukrayna krizi, almanya