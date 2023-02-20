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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/almanya-savunma-bakani-pistorius-ukraynanin-talep-ettigi-savas-ucaklari-ordumuzda-bulunmuyor-1067289310.html
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçakları ordumuzda bulunmuyor
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçakları ordumuzda bulunmuyor
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçaklarına sahip olmadığını vurguladı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T19:42+0300
2023-02-20T19:42+0300
boris pistorius
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Almanya'nın Münster kentinde açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna'nın Berlin'den talep ettiği savaş uçaklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Kiev'in talep ettiği savaş uçaklarına ilişkin tüm tartışmaların Alman ordusunun sahip olmadığı türden uçaklarla ilgili olduğunu kaydeden Pistorius, bundan dolayı savaş uçağı tedariki konusunun Almanya'dan ziyade diğer ülkeleri ilgilendirdiğini söyledi.Pistorius, "Prensip olarak, mevcut durumda Ukrayna'da hiçbir şeyin mutlak şekilde dışlanamaz ancak bu konunun bizim savaş uçaklarımızla bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerden Kiev'e modern savaş uçakları tedarik etmesini talep etmişti. Almanya, Ukrayna'daki çatışmaların tarafı olmak istemedikleri için Zelenskiy'in bu talebine olumsuz yanıt vermişti. ABD, Polonya ve Macaristan da Kiev'e savaş uçağı veremeyeceğini açıklamış, Fransa ise bu konuda açık kapı bırakmıştı.
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boris pistorius, ukrayna, ukrayna krizi, almanya
boris pistorius, ukrayna, ukrayna krizi, almanya

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçakları ordumuzda bulunmuyor

19:42 20.02.2023
© AFP 2023Boris Pistorius
Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçaklarına sahip olmadığını vurguladı.
Almanya'nın Münster kentinde açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna'nın Berlin'den talep ettiği savaş uçaklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kiev'in talep ettiği savaş uçaklarına ilişkin tüm tartışmaların Alman ordusunun sahip olmadığı türden uçaklarla ilgili olduğunu kaydeden Pistorius, bundan dolayı savaş uçağı tedariki konusunun Almanya'dan ziyade diğer ülkeleri ilgilendirdiğini söyledi.

Pistorius, "Prensip olarak, mevcut durumda Ukrayna'da hiçbir şeyin mutlak şekilde dışlanamaz ancak bu konunun bizim savaş uçaklarımızla bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerden Kiev'e modern savaş uçakları tedarik etmesini talep etmişti. Almanya, Ukrayna'daki çatışmaların tarafı olmak istemedikleri için Zelenskiy'in bu talebine olumsuz yanıt vermişti. ABD, Polonya ve Macaristan da Kiev'e savaş uçağı veremeyeceğini açıklamış, Fransa ise bu konuda açık kapı bırakmıştı.
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