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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-kimlik-dogrulamasi-sonrasinda-1286-cocuk-ailesine-teslim-edildi-1067297041.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimlik doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimlik doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T22:33+0300
2023-02-20T22:33+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:
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deprem, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
deprem, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimlik doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edildi

22:33 20.02.2023
© serra akcan / csgorselarsiv.org çocuk istismarı
çocuk istismarı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© serra akcan / csgorselarsiv.org
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulması sonrasında 1286 çocuğun ailesine teslim edildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan 1838 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edilmiş, 85 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 467 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1625 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır."
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