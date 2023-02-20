Ahmet Hakan: Altılı Masa, Bülent Arınç'ın gazına geldi

"Altılı masa liderleri, Bülent Arınç’ın çağrısını fazla ciddiye alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şöyle düşündüğünü sandılar: 'Deprem oldu. Seçime gidersek kaybederiz. Ben ne yapıp edip seçimi ertelemeliyim. Bunun yollarını aramalıyım.' Erdoğan’ı böyle okudukları için daha enkaz altında canlar kurtarılırken kendilerini ortaya atıp şöyle haykırdılar: 'Seçim asla ertelenmemeli. Seçimin ertelenmesine asla izin vermeyiz.' Oysa gelen haberlere göre... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş. İster misiniz muhalefet, 'Erdoğan böyle istiyorsa biz tersini istemeliyiz' diyerek... 'Seçim ertelenmeli' demeye başlasın?"