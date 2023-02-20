https://sputniknews.com.tr/20230220/ahmet-hakan-altili-masa-bulent-arincin-gazina-geldi-1067254162.html
Ahmet Hakan: Altılı Masa, Bülent Arınç'ın gazına geldi
Ahmet Hakan: Altılı Masa, Bülent Arınç'ın gazına geldi
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Altılı Masa'nın yaptığı son toplantıda seçimlerin ertelenmemesi gerektiğine yönelik açıklama yaptığını... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T09:16+0300
2023-02-20T09:16+0300
2023-02-20T09:16+0300
politika
seçim
türkiye
ak parti
bülent arınç
chp
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Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısının "Bülent Arınç'ın gazına geldiler" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230217/bulent-arinc-ysknin-secimi-erteleme-yetkisi-bal-gibi-var-1067179743.html
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seçim, türkiye, ak parti, bülent arınç, chp
seçim, türkiye, ak parti, bülent arınç, chp
Ahmet Hakan: Altılı Masa, Bülent Arınç'ın gazına geldi
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Altılı Masa'nın yaptığı son toplantıda seçimlerin ertelenmemesi gerektiğine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bülent Arınç'ın gazına geldiler" dedi.
Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısının "Bülent Arınç'ın gazına geldiler"
başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
"Altılı masa liderleri, Bülent Arınç’ın çağrısını fazla ciddiye alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şöyle düşündüğünü sandılar: 'Deprem oldu. Seçime gidersek kaybederiz. Ben ne yapıp edip seçimi ertelemeliyim. Bunun yollarını aramalıyım.' Erdoğan’ı böyle okudukları için daha enkaz altında canlar kurtarılırken kendilerini ortaya atıp şöyle haykırdılar: 'Seçim asla ertelenmemeli. Seçimin ertelenmesine asla izin vermeyiz.' Oysa gelen haberlere göre... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş. İster misiniz muhalefet, 'Erdoğan böyle istiyorsa biz tersini istemeliyiz' diyerek... 'Seçim ertelenmeli' demeye başlasın?"