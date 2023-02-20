https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyamanda-yikilan-bozdogan-otelin-ortagi-serbest-birakildi-1067273886.html
Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortağı serbest bırakıldı
Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortağı serbest bırakıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve dün yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Adıyaman Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T14:23+0300
2023-02-20T14:23+0300
2023-02-20T14:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
istanbul havalimanı
gözaltı
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Hakkında Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar istikametinde, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan arandığı tespit edilen Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.Polisteki sorgusunun ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Bağcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230219/kahramanmaras-merkezli-depremlerde-yikilan-binalarla-ilgili-131-kisi-tutuklandi-1067234527.html
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adıyaman, istanbul havalimanı, gözaltı
adıyaman, istanbul havalimanı, gözaltı
Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortağı serbest bırakıldı
14:23 20.02.2023 (güncellendi: 14:29 20.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve dün yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Adıyaman Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Hakkında Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar istikametinde, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan arandığı tespit edilen Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Polisteki sorgusunun ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Bağcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.