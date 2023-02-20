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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyaman-cumhuriyet-bassavciligi-depremde-yikilan-grand-isias-otel-dosyasinda-gizlilik-karari-yok-1067280788.html
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T16:49+0300
2023-02-20T16:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
otel
mahkeme
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyamanda-yikilan-bozdogan-otelin-ortagi-serbest-birakildi-1067273886.html
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adıyaman, otel, mahkeme
adıyaman, otel, mahkeme

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok

16:49 20.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW823171Adıyaman’da yıkılan Isias Otel'in enkazı
Adıyaman’da yıkılan Isias Otel'in enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - CİHAN KİZİR - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW823171
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.
Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
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