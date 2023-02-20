https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyaman-cumhuriyet-bassavciligi-depremde-yikilan-grand-isias-otel-dosyasinda-gizlilik-karari-yok-1067280788.html
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T16:49+0300
2023-02-20T16:49+0300
2023-02-20T16:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
otel
mahkeme
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyamanda-yikilan-bozdogan-otelin-ortagi-serbest-birakildi-1067273886.html
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.