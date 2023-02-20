https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyaman-cumhuriyet-bassavciligi-depremde-yikilan-grand-isias-otel-dosyasinda-gizlilik-karari-yok-1067280788.html

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı: Depremde yıkılan Grand İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T16:49+0300

2023-02-20T16:49+0300

2023-02-20T16:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adıyaman

otel

mahkeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066916131_115:0:1164:590_1920x0_80_0_0_604be47d6f09a5fd54b401d4126731be.jpg

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230220/adiyamanda-yikilan-bozdogan-otelin-ortagi-serbest-birakildi-1067273886.html

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adıyaman, otel, mahkeme