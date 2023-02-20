Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230220/abd-disisleri-bakani-blinken-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-atinada-gorustu-1067297430.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina'da görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina'da görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan'ın bölgede, enerji, çevre ve Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) üyeliği gibi konularda izlediği politikadan... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T23:30+0300
2023-02-20T23:30+0300
yunanistan
dünya
kiryakos miçotakis
antony blinken
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067297954_0:18:3579:2031_1920x0_80_0_0_8a5d4dff5f4ca81aa19350c595326483.jpg
Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından başkent Atina'da kabul edildi.Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Blinken, ABD ve Yunanistan arasındaki Stratejik Diyalog sürecinin 4'üncü turunun başlangıcı vesilesiyle Atina ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.Blinken, bu sürecin ikili düzeyde ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.Yunanistan'ın Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü ABD'nin duyduğu memnuniyeti dile getiren Blinken, "Yunanistan'ın bölgede enerji, çevre konularında liderlik, Batı Balkanların Avrupa ülkelerine dahil edilmesi gibi konularda çizdiği rol çok büyük fark yaratıyor ve bunun için müteşekkiriz." dedi.Miçotakis ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir yıldır devam ettiğini anımsatarak, Yunanistan'ın Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olacak şekilde destek verdiğini dile getirdi.Başbakan Miçotakis, "Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir üzüntü içindeyiz. Yardım etmek için arama kurtarma ekibini gönderen ilk ülkeydik." dedi.Deprem felaketinin Türk ve Yunan halkları arasındaki derin bağı kanıtladığını belirten Miçotakis, "Önemli ve büyük siyasi sorunlarımız olabilir ancak halklarımız arasında bağlarımız var. Umarım, ilişkilerimizi iyileştirmemiz ve bu manevi bağ üzerine inşa etmemiz için bir fırsat oluşacaktır, ki bu iyileşmenin genel olarak Doğu Akdeniz'deki istikrar için faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.Blinken'ın yarın da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ile görüşmesi öngörülüyor.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067297954_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_cca63dc548af5c37a17dc6ab00e80260.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, kiryakos miçotakis, antony blinken, abd
yunanistan, kiryakos miçotakis, antony blinken, abd

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina'da görüştü

23:30 20.02.2023
© AFP 2023 / LOUIZA VRADIMiçotakis ve Blinken
Miçotakis ve Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / LOUIZA VRADI
Abone olTelegram
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan'ın bölgede, enerji, çevre ve Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) üyeliği gibi konularda izlediği politikadan ABD'nin memnun olduğunu bildirdi.
Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından başkent Atina'da kabul edildi.
Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Blinken, ABD ve Yunanistan arasındaki Stratejik Diyalog sürecinin 4'üncü turunun başlangıcı vesilesiyle Atina ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.
Blinken, bu sürecin ikili düzeyde ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.
Yunanistan'ın Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü ABD'nin duyduğu memnuniyeti dile getiren Blinken, "Yunanistan'ın bölgede enerji, çevre konularında liderlik, Batı Balkanların Avrupa ülkelerine dahil edilmesi gibi konularda çizdiği rol çok büyük fark yaratıyor ve bunun için müteşekkiriz." dedi.
Miçotakis ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir yıldır devam ettiğini anımsatarak, Yunanistan'ın Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olacak şekilde destek verdiğini dile getirdi.
Başbakan Miçotakis, "Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir üzüntü içindeyiz. Yardım etmek için arama kurtarma ekibini gönderen ilk ülkeydik." dedi.
Deprem felaketinin Türk ve Yunan halkları arasındaki derin bağı kanıtladığını belirten Miçotakis, "Önemli ve büyük siyasi sorunlarımız olabilir ancak halklarımız arasında bağlarımız var. Umarım, ilişkilerimizi iyileştirmemiz ve bu manevi bağ üzerine inşa etmemiz için bir fırsat oluşacaktır, ki bu iyileşmenin genel olarak Doğu Akdeniz'deki istikrar için faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.
Blinken'ın yarın da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ile görüşmesi öngörülüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала