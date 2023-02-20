https://sputniknews.com.tr/20230220/abd-disisleri-bakani-blinken-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-atinada-gorustu-1067297430.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina'da görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina'da görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan'ın bölgede, enerji, çevre ve Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) üyeliği gibi konularda izlediği politikadan... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T23:30+0300

2023-02-20T23:30+0300

2023-02-20T23:30+0300

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kiryakos miçotakis

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Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından başkent Atina'da kabul edildi.Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Blinken, ABD ve Yunanistan arasındaki Stratejik Diyalog sürecinin 4'üncü turunun başlangıcı vesilesiyle Atina ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.Blinken, bu sürecin ikili düzeyde ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.Yunanistan'ın Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü ABD'nin duyduğu memnuniyeti dile getiren Blinken, "Yunanistan'ın bölgede enerji, çevre konularında liderlik, Batı Balkanların Avrupa ülkelerine dahil edilmesi gibi konularda çizdiği rol çok büyük fark yaratıyor ve bunun için müteşekkiriz." dedi.Miçotakis ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir yıldır devam ettiğini anımsatarak, Yunanistan'ın Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olacak şekilde destek verdiğini dile getirdi.Başbakan Miçotakis, "Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir üzüntü içindeyiz. Yardım etmek için arama kurtarma ekibini gönderen ilk ülkeydik." dedi.Deprem felaketinin Türk ve Yunan halkları arasındaki derin bağı kanıtladığını belirten Miçotakis, "Önemli ve büyük siyasi sorunlarımız olabilir ancak halklarımız arasında bağlarımız var. Umarım, ilişkilerimizi iyileştirmemiz ve bu manevi bağ üzerine inşa etmemiz için bir fırsat oluşacaktır, ki bu iyileşmenin genel olarak Doğu Akdeniz'deki istikrar için faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.Blinken'ın yarın da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ile görüşmesi öngörülüyor.

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