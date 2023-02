https://sputniknews.com.tr/20230220/8-soruda-evim-yuvam-olsun-kampanyasinin-ayrintilari--1067251585.html

8 soruda 'Evim Yuvam Olsun' kampanyasının ayrıntıları

8 soruda 'Evim Yuvam Olsun' kampanyasının ayrıntıları

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma sorununun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında aile fertlerini kaybeden... 20.02.2023

Deprem yaralarının sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilden kendi imkânıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Depremden etkilenenler geçici olarak e-Devlet üzerinden üç ay geçerli olacak barkotlu kimlik belgesi alabilecek.1. Depremden etkilenen yapılara ilişkin hasar durumu nereden öğrenilir?Binanın hasar durumuna ilişkin bilgiler http:// hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Hak sahipliği işlemleri hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak.2. Deprem bölgesinden ayrılanlar hak kaybına uğrar mı?Deprem bölgelerinden kendi imkânlarıyla ya da AFAD koordinasyonunda tahliye olanlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak.3. Kimlik kartı olmayanlar nasıl yararlanır?Depremden etkilenenler kimlik kartı başvurusuna gerek kalmadan geçici olarak e-Devlet üzerinden kimlik belgesi alabilir. Geçici kimlik belgesinden depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olanlar yararlanabilecek.4. Evim Yuvan Olsun kampanyası nasıl işleyecek?Boş, kullanmadığı evini depremzedelere ev sahibi yönlendirilen emlak sitelerinde başvuru formunu dolduracak. Emlak siteleri doğrulanmış bilgileri kamu kurumlarına iletecek. Ev ziyaret edilerek uygunluk tespiti yapacak.5. Mülk sahipleriyle bir kontrat olacak mı?Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Evini indirimli bedelle 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerle de kira sözleşmesi imzalanacak. Ev için belirlenen kira bedeli AFAD hesabında toplanan kira bağışlarıyla karşılanacak.6. Yararlanacak depremzede nasıl belirlenecek?AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı olanlar ve depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.7. Evlerin faturalarını kim ödeyecek?Evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafında ödenecek. Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta güvence sunacak.8. Kampanyada kimler rol alacak?Emlakjet.com, hepsiemlak. com, sahibinden. com" destek verecek. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.

