76. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
© AFP 2023 / CHRIS JACKSON2023 BAFTA Ödülleri
© AFP 2023 / CHRIS JACKSON
İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin uluslararası olarak düzenlediği BAFTA Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.
76. kez dağıtılan Bafta Ödülleri'nin töreni İngiliz oyuncu ve sunucu Richard E. Grant'in sunumuyla Royal Fest Hall'da gerçekleşti.
Beyazperde.com'un aktardığına göre 7 ödülle 'All Quiet on the Western Front' ve 4 ödülle 'The Banshees of Inisherin' filmlerinin öne çıktığı törenin tüm kazananları şöyle:
En iyi film: All Quiet On the Western Front - Malte Grunert
En iyi İngiliz filmi: The Banshees Of Inisherin
En iyi İngiliz yazar/yönetmen/yapımcı - ilk film: Aftersun - Charlotte Wells
Yabancı dilde en iyi film: All Quiet On the Western Front
En iyi belgesel: Navalny
En iyi animasyon film: Guillermo Del Toro's Pinocchio
En iyi yönetmen: Edward Berger- All Quiet on the Western Front
En iyi orijinal senaryo: The Banshees Of Inisherin - Martin McDonagh
En iyi uyarlama senaryo: All Quiet On the Western Front - Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell
En iyi kadın oyuncu: Cate Blanchett - Tár
En iyi erkek oyuncu: Austin Butler - Elvis
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Kerry Condon - The Banshees of Inisherin
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin
Yükselen yıldız: Emma Mackey
En iyi müzik: All Quiet On the Western Front - Volker Bertelmann
En iyi cast: Elvis - Nikki Barrett, Denise Chamian
En iyi sinematografi: All Quiet On the Western Front - James Friend
En iyi kurgu: Everything Everywhere All At Once - Paul Rogers
En iyi yapım tasarımı: Babylon
En iyi kostüm tasarımı: Elvis
En iyi saç ve makyaj tasarımı: Elvis
En iyi ses: All Quiet On the Western Front
En iyi görsel efekt: Avatar: The Way of Water
24 Ocak, 18:09