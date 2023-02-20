https://sputniknews.com.tr/20230220/76-bafta-odulleri-sahiplerini-buldu-1067255186.html

76. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

76. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin uluslararası olarak düzenlediği BAFTA Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T09:40+0300

2023-02-20T09:40+0300

2023-02-20T09:40+0300

yaşam

ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta)

ödül

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067255020_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6ce5037b069a6f36a7f810e966369fe9.jpg

76. kez dağıtılan Bafta Ödülleri'nin töreni İngiliz oyuncu ve sunucu Richard E. Grant'in sunumuyla Royal Fest Hall'da gerçekleşti.Beyazperde.com'un aktardığına göre 7 ödülle 'All Quiet on the Western Front' ve 4 ödülle 'The Banshees of Inisherin' filmlerinin öne çıktığı törenin tüm kazananları şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230124/2023-oscar-adaylari-aciklandi-1066125008.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta), ödül, ingiltere