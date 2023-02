76. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi film: All Quiet On the Western Front - Malte Grunert En iyi film: All Quiet On the Western Front - Malte Grunert

En iyi İngiliz filmi: The Banshees Of Inisherin

En iyi İngiliz yazar/yönetmen/yapımcı - ilk film: Aftersun - Charlotte Wells

Yabancı dilde en iyi film: All Quiet On the Western Front

En iyi belgesel: Navalny

En iyi animasyon film: Guillermo Del Toro's Pinocchio

En iyi yönetmen: Edward Berger- All Quiet on the Western Front

En iyi orijinal senaryo: The Banshees Of Inisherin - Martin McDonagh

En iyi uyarlama senaryo: All Quiet On the Western Front - Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

En iyi kadın oyuncu: Cate Blanchett - Tár

En iyi erkek oyuncu: Austin Butler - Elvis

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Kerry Condon - The Banshees of Inisherin

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin

Yükselen yıldız: Emma Mackey

En iyi müzik: All Quiet On the Western Front - Volker Bertelmann

En iyi cast: Elvis - Nikki Barrett, Denise Chamian

En iyi sinematografi: All Quiet On the Western Front - James Friend

En iyi kurgu: Everything Everywhere All At Once - Paul Rogers

En iyi yapım tasarımı: Babylon

En iyi kostüm tasarımı: Elvis

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Elvis

En iyi ses: All Quiet On the Western Front