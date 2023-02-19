https://sputniknews.com.tr/20230219/zeytinburnu-onlerinde-suruklenen-teknedeki-iki-kisi-kurtarildi-1067218048.html

Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

İstanbul Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T03:30+0300

2023-02-19T03:30+0300

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türkiye

zeytinburnu

istanbul

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Zeytinburnu önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Ataköy Marina'ya yanaştırıldığı bildirildi.

türkiye

zeytinburnu

istanbul

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Sputnik Türkiye

zeytinburnu, istanbul