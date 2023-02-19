https://sputniknews.com.tr/20230219/zeytinburnu-onlerinde-suruklenen-teknedeki-iki-kisi-kurtarildi-1067218048.html
Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
İstanbul Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T03:30+0300
2023-02-19T03:30+0300
2023-02-19T03:31+0300
türkiye
zeytinburnu
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067217902_0:17:1025:594_1920x0_80_0_0_45adbe4b7094a8ffffeaaadcc5cfb9ed.jpg
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Zeytinburnu önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Ataköy Marina'ya yanaştırıldığı bildirildi.
türkiye
zeytinburnu
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067217902_106:0:919:610_1920x0_80_0_0_918b407a4b36df77630f52b0c18a00b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zeytinburnu, istanbul
Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
03:30 19.02.2023 (güncellendi: 03:31 19.02.2023) Abone ol
İstanbul Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Zeytinburnu önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Ataköy Marina'ya yanaştırıldığı bildirildi.