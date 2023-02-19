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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230219/washingtonda-ukraynali-nazilere-destege-karsi-miting-1067244774.html
Washington'da ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı miting
Washington'da ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı miting
ABD’de başkent Washington’ın merkezinde ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı kitlesel bir miting yapılıyor. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T23:54+0300
2023-02-19T23:54+0300
ukrayna krizi
washington
ukrayna
nazi
destek
miting
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Washington’ın merkezinde toplanan göstericiler Ukrayna’ya verilen desteğe karşı mitinge katılıyor.Eski Kongre üyelerinden Ron Paul, daha önce geniş ve çok çeşitli bir grubun, ‘Washington'ın üçüncü dünya savaşına doğru uyurgezer hareketini kınamak’ için Lincoln Anıtı'nda toplanacağını belirtmişti.Liberteryen Parti tarafından organize edilen ‘Savaş Makinesine Karşı Öfke Yürüyüşü’ başlamadan önce Lincoln Anıtı'nda yaklaşık yüz kişilik bir grup toplanmıştı. Protestocular, ellerinde ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı pankartların yanı sıra Rus bayrakları taşıyor.Organizatörler, göstericilerin Ukrayna'ya verilen mali desteğin sona erdirilmesi, barış görüşmelerinin başlaması ve NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulunacağını söyledi. Anıttaki mitingin ardından Beyaz Saray'a yürüyüş planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230219/peskov-batinin-putin-biden-zirvesi-onerisini-destekleyeceginden-supheliyim---1067232834.html
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washington, ukrayna, nazi, destek, miting
washington, ukrayna, nazi, destek, miting

Washington'da ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı miting

23:54 19.02.2023
© Sputnik / Михаил Тургиев / Multimedya arşivine gidinBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© Sputnik / Михаил Тургиев
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ABD’de başkent Washington’ın merkezinde ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı kitlesel bir miting yapılıyor.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Washington’ın merkezinde toplanan göstericiler Ukrayna’ya verilen desteğe karşı mitinge katılıyor.
Eski Kongre üyelerinden Ron Paul, daha önce geniş ve çok çeşitli bir grubun, ‘Washington'ın üçüncü dünya savaşına doğru uyurgezer hareketini kınamak’ için Lincoln Anıtı'nda toplanacağını belirtmişti.
Liberteryen Parti tarafından organize edilen ‘Savaş Makinesine Karşı Öfke Yürüyüşü’ başlamadan önce Lincoln Anıtı'nda yaklaşık yüz kişilik bir grup toplanmıştı. Protestocular, ellerinde ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı pankartların yanı sıra Rus bayrakları taşıyor.
Organizatörler, göstericilerin Ukrayna'ya verilen mali desteğin sona erdirilmesi, barış görüşmelerinin başlaması ve NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulunacağını söyledi. Anıttaki mitingin ardından Beyaz Saray'a yürüyüş planlanıyor.
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