https://sputniknews.com.tr/20230219/washingtonda-ukraynali-nazilere-destege-karsi-miting-1067244774.html
Washington'da ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı miting
Washington'da ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı miting
ABD’de başkent Washington’ın merkezinde ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı kitlesel bir miting yapılıyor. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T23:54+0300
2023-02-19T23:54+0300
2023-02-19T23:54+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
nazi
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miting
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Washington’ın merkezinde toplanan göstericiler Ukrayna’ya verilen desteğe karşı mitinge katılıyor.Eski Kongre üyelerinden Ron Paul, daha önce geniş ve çok çeşitli bir grubun, ‘Washington'ın üçüncü dünya savaşına doğru uyurgezer hareketini kınamak’ için Lincoln Anıtı'nda toplanacağını belirtmişti.Liberteryen Parti tarafından organize edilen ‘Savaş Makinesine Karşı Öfke Yürüyüşü’ başlamadan önce Lincoln Anıtı'nda yaklaşık yüz kişilik bir grup toplanmıştı. Protestocular, ellerinde ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı pankartların yanı sıra Rus bayrakları taşıyor.Organizatörler, göstericilerin Ukrayna'ya verilen mali desteğin sona erdirilmesi, barış görüşmelerinin başlaması ve NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulunacağını söyledi. Anıttaki mitingin ardından Beyaz Saray'a yürüyüş planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230219/peskov-batinin-putin-biden-zirvesi-onerisini-destekleyeceginden-supheliyim---1067232834.html
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washington, ukrayna, nazi, destek, miting
washington, ukrayna, nazi, destek, miting
Washington'da ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı miting
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ABD’de başkent Washington’ın merkezinde ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı kitlesel bir miting yapılıyor.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Washington’ın merkezinde toplanan göstericiler Ukrayna’ya verilen desteğe karşı mitinge katılıyor.
Eski Kongre üyelerinden Ron Paul, daha önce geniş ve çok çeşitli bir grubun, ‘Washington'ın üçüncü dünya savaşına doğru uyurgezer hareketini kınamak’ için Lincoln Anıtı'nda toplanacağını belirtmişti.
Liberteryen Parti tarafından organize edilen ‘Savaş Makinesine Karşı Öfke Yürüyüşü’ başlamadan önce Lincoln Anıtı'nda yaklaşık yüz kişilik bir grup toplanmıştı. Protestocular, ellerinde ‘Ukraynalı Nazilere desteğe’ karşı pankartların yanı sıra Rus bayrakları taşıyor.
Organizatörler, göstericilerin Ukrayna'ya verilen mali desteğin sona erdirilmesi, barış görüşmelerinin başlaması ve NATO'nun feshedilmesi çağrısında bulunacağını söyledi. Anıttaki mitingin ardından Beyaz Saray'a yürüyüş planlanıyor.