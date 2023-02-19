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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230219/ukrayna-ordusu-rus-topraklarini-bombaladi-belgorod-bolgesinde-12-yasinda-bir-kiz-hayatini-kaybetti-1067242490.html
Ukrayna ordusu Rus topraklarını bombaladı: Belgorod bölgesinde 12 yaşında bir kız hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu Rus topraklarını bombaladı: Belgorod bölgesinde 12 yaşında bir kız hayatını kaybetti
Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sınıra yakın bir köyü bombaladığını, saldırıda 12 yaşında bir kız çocuğunun hayatını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T22:04+0300
2023-02-19T22:08+0300
ukrayna
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna krizi
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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sınıra yakın bir köyü bombaladığı sırada 12 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti.Gladkov, “Şebekino ilçesindeki Novaya Tavoljanka’da bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kız, top mermileri geldiğinde dışarıdaydı. Merhumun akraba ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunarım” ifadelerini kullandı.Gladkov daha önce Ukrayna ordusunun bölgedeki çok sayıda belediyeyi bombaladığını, saldırılarda yaralanan olmadığını, evlerin ve elektrik hatlarının hasar gördüğünü duyurmuştu.Belgorod bölgesinin sınıra yakın kısımları 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna tarafından bombalanıyor. Sivil halk arasında ölü ve yaralılar var. Bölgede bu nedenle terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
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ukrayna, belgorod, ukrayna krizi
ukrayna, belgorod, ukrayna krizi

Ukrayna ordusu Rus topraklarını bombaladı: Belgorod bölgesinde 12 yaşında bir kız hayatını kaybetti

22:04 19.02.2023 (güncellendi: 22:08 19.02.2023)
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sınıra yakın bir köyü bombaladığını, saldırıda 12 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sınıra yakın bir köyü bombaladığı sırada 12 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Gladkov, “Şebekino ilçesindeki Novaya Tavoljanka’da bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kız, top mermileri geldiğinde dışarıdaydı. Merhumun akraba ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunarım” ifadelerini kullandı.
Gladkov daha önce Ukrayna ordusunun bölgedeki çok sayıda belediyeyi bombaladığını, saldırılarda yaralanan olmadığını, evlerin ve elektrik hatlarının hasar gördüğünü duyurmuştu.
Belgorod bölgesinin sınıra yakın kısımları 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna tarafından bombalanıyor. Sivil halk arasında ölü ve yaralılar var. Bölgede bu nedenle terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
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