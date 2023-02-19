https://sputniknews.com.tr/20230219/ukrayna-ordusu-rus-topraklarini-bombaladi-belgorod-bolgesinde-12-yasinda-bir-kiz-hayatini-kaybetti-1067242490.html

Ukrayna ordusu Rus topraklarını bombaladı: Belgorod bölgesinde 12 yaşında bir kız hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu Rus topraklarını bombaladı: Belgorod bölgesinde 12 yaşında bir kız hayatını kaybetti

Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sınıra yakın bir köyü bombaladığını, saldırıda 12 yaşında bir kız çocuğunun hayatını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T22:04+0300

2023-02-19T22:04+0300

2023-02-19T22:08+0300

ukrayna

ukrayna krizi

belgorod

ukrayna krizi

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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sınıra yakın bir köyü bombaladığı sırada 12 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti.Gladkov, “Şebekino ilçesindeki Novaya Tavoljanka’da bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kız, top mermileri geldiğinde dışarıdaydı. Merhumun akraba ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunarım” ifadelerini kullandı.Gladkov daha önce Ukrayna ordusunun bölgedeki çok sayıda belediyeyi bombaladığını, saldırılarda yaralanan olmadığını, evlerin ve elektrik hatlarının hasar gördüğünü duyurmuştu.Belgorod bölgesinin sınıra yakın kısımları 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna tarafından bombalanıyor. Sivil halk arasında ölü ve yaralılar var. Bölgede bu nedenle terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

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