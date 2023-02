https://sputniknews.com.tr/20230219/tunus-avrupa-sendikalar-konfederasyonu-genel-sekreteri-lynchin-ulkeyi-terk-etmesini-istedi-1067214076.html

Tunus, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Lynch'in ülkeyi terk etmesini istedi

Tunus, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Lynch'in ülkeyi terk etmesini istedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) tarafından düzenlenen gösteriye katılan ve açıklamalarda bulunan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Esther Lynch'in 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in emri doğrultusunda, bugün Sfaks kentinde Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından düzenlenen gösteriye katılan ve açıklamalarda bulunan Esther Lynch, ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi. Tunuslu yetkiler tarafından kendisine yapılan tebligatın ardından 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, "TGİS'in dış ilişkileri yalnızca kendilerini ilgilendirir, ancak bu ilişkiler dışarıdan herhangi bir tarafın devletin veya halkın egemenliğine yapacağı bir saldırıya yol açmamalı” ifadelerine yer verildi.Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) tarafından düzenlenen Sfaks’taki protesto eylemine yabancıların katılmasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, TGİS ile hükümet arasındaki durumun yalnızca Tunusluları ilgilendiren bir iç mesele olduğu kaydedildi.TGİS’in çağrısı üzerine işçi haklarındaki eksikliklere tepki amacıyla Sfaks’ta düzenlenen eylemde konuşan Lynch, "Herhangi bir bölgede sendikaya yönelik bir saldırı varsa bu tüm dünyadaki sendikalara yönelik bir saldırı olarak kabul edilir" ifadeleriyle ETUC’un TGİS’in yanında yer aldığını belirtmişti.TGİS çağrısı üzerine 8 kentte gösteri düzenlendiTGİS, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "sendikal haklar ve ülkedeki ekonomik durumu protesto" için çeşitli sektörlerde grev ve bazı kentlerde gösteri düzenleyeceklerini duyurmasının ardından bugün, Sfaks, Tuzer, Medenin, Kasrin, Kayravan, Nabil, Monastir ve Cenduba kentlerinde yüzlerce sendika üyesi hükümeti protesto etti.Üzerinde "Açlığa ve yoksulluğa hayır", "Kazanılmış haklarımız ayrıcalık değildir" yazılı pankartlar açan ve iktidar aleyhine sloganlar atılan gösteriler olaysız sona ermişti.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Said, TGİS’in grev duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, sendikal hakların Anayasa tarafından güvence altına alındığını ancak bu hakların siyasi hedeflere ulaşmak için öne sürülemeyeceğini belirtmişti.Tunus'ta siyasi ve ekonomik krizTunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş, iki ay sonra da yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağlamıştı.Said'in 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapıldı.Genel seçimlerin ilk turunda seçmenlerin sadece yüzde 11,22'sinin sandığa gitmesi, muhalefetin Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetini tartışmaya açmasına neden oldu.Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır devam eden ekonomik krizin daha da derinleştiği Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

