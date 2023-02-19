https://sputniknews.com.tr/20230219/trabzonsporun-eski-teknik-direktoru-ahmet-suat-ozyazici-hayatini-kaybetti-1067217363.html

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski teknik direktörü 87 yaşındaki Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T02:43+0300

2023-02-19T02:43+0300

2023-02-19T02:43+0300

spor

trabzon

trabzonspor

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Trabzonspor'a çok sayıda kupa kazandıran teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı, dün akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.Özyazıcı, 1'i İkinci Lig olmak üzere bordo-mavili ekiple 5 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.İlk olarak 1973-74 sezonunda İkinci Lig'de Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkaran Özyazıcı, daha sonra bordo-mavili takıma 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında olmak üzere 4 lig şampiyonluğu daha yaşattı.Özyazıcı, şampiyonluğu Anadolu'ya getiren ilk teknik direktör olurken, Fatih Terim'den sonra ligde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör oldu.18 kupa kazandıAhmet Suat Özyazıcı'nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor, 18 kupa kazanmayı başardı.Bordo-mavili takım, Özyazıcı döneminde 4 Birinci Lig şampiyonluğu, 1 İkinci Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu ve 1 Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğu yaşadı.Özyazıcı döneminde ayrıca Deprem Kupası ve Kara Kuvvetleri Kupası gibi özel kupalar da elde edildi. Özyazıcı kimdir?Ahmet Suat Özyazıcı, 1936 yılında Trabzon'da doğdu. Özyazıcı futbola 1954 yılında Yolspor'da başladı. 1956 yılında İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımında yer aldı.Ahmet Suat Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimi 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yapan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç takımının başına geçti ve takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı.Özyazıcı, 1972-73 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkarmayı başardı.Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı. Özyazıcı, Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştırdı. Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan Şampiyonu yaptı.Özyazıcı, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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