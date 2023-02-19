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Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler için düzenlenen törenlerde Türkiye ve Suriye bayrağı açılarak hayatını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
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times meydanı, deprem, fotoğraf, anma, фото
times meydanı, deprem, fotoğraf, anma, фото

Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

12:45 19.02.2023
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New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler için düzenlenen törenlerde Türkiye ve Suriye bayrağı açılarak hayatını kaybedenler anıldı.
© AAABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.
© AATürkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından depremzedelerle dayanışma ve hayatını kaybedenleri anmak için Times Meydanı'da Türk ve Suriye bayrakları açıldı.
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından depremzedelerle dayanışma ve hayatını kaybedenleri anmak için Times Meydanı'da Türk ve Suriye bayrakları açıldı.
© AAABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla depremlerde ölenleri andı.
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla depremlerde ölenleri andı.
© AAABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda, bir dijital panoda hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda, bir dijital panoda hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.
© AATüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaşmış, dünyanın birçok noktasından arama kurtarma ve yardımlar gelmişti.
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaşmış, dünyanın birçok noktasından arama kurtarma ve yardımlar gelmişti.
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