Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

© AAABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.
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© AA
ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.
© AATürkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından depremzedelerle dayanışma ve hayatını kaybedenleri anmak için Times Meydanı'da Türk ve Suriye bayrakları açıldı.
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© AA
Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından depremzedelerle dayanışma ve hayatını kaybedenleri anmak için Times Meydanı'da Türk ve Suriye bayrakları açıldı.
© AAABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla depremlerde ölenleri andı.
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© AA
ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla depremlerde ölenleri andı.
© AAABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda, bir dijital panoda hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.
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© AA
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda, bir dijital panoda hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.
© AATüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaşmış, dünyanın birçok noktasından arama kurtarma ve yardımlar gelmişti.
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© AA
Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaşmış, dünyanın birçok noktasından arama kurtarma ve yardımlar gelmişti.