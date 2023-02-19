https://sputniknews.com.tr/20230219/tbmm-calismalarina-verilen-ara-28-subata-kadar-uzatildi-1067225631.html

TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T11:39+0300

2023-02-19T11:39+0300

2023-02-19T11:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ak parti

mustafa elitaş

deprem

tbmm

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Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" ifadelerine yer verdi.

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ak parti, mustafa elitaş, deprem, tbmm