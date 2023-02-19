https://sputniknews.com.tr/20230219/tbmm-calismalarina-verilen-ara-28-subata-kadar-uzatildi-1067225631.html
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T11:39+0300
2023-02-19T11:39+0300
2023-02-19T11:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ak parti
mustafa elitaş
deprem
tbmm
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Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" ifadelerine yer verdi.
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ak parti, mustafa elitaş, deprem, tbmm
ak parti, mustafa elitaş, deprem, tbmm
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" ifadelerine yer verdi.