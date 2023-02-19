https://sputniknews.com.tr/20230219/secilmis-cekya-cumhurbaskanindan-batiya-kirim-uyarisi-rusyayi-bolmeyi-ongoren-planlardan-kacinin-1067229768.html
Seçilmiş Çekya Cumhurbaşkanı'ndan Batı'ya Kırım uyarısı: Rusya'yı bölmeyi öngören planlardan kaçının
Seçilmiş Çekya Cumhurbaşkanı'ndan Batı'ya Kırım uyarısı: Rusya'yı bölmeyi öngören planlardan kaçının
Ocak ayı sonunda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Çekya Cumhurbaşkanı seçilen Petr Pavel, henüz koltuğa oturmadan Kiev'in Kırım'ı geri alma... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T13:38+0300
2023-02-19T13:38+0300
2023-02-19T13:38+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kırım
çekya
münih güvenlik konferansı
nato
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2015-2018 yıllarında NATO Askeri Komitesi Başkanı olarak görev yapan ve 9 Mart'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Milos Zeman'dan resmen devralacak olan Pavel, Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'nın üzerinde durduğu senaryolarla ilgili Batı'ya önemli mesajlar gönderdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Kiev'in Kırım'ı almasının alternatifi bulunmadığı yönündeki sözlerini eleştiren Pavel, Rusya'nın bölünmesini amaçlayan senaryolardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'nın bölünmesi halinde Batı'nın daha fazla sorunla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Pavel, bu durumda silahsızlanma konusunda müzakere yapmak için bir muhatap bulamayacaklarının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/macron-rusyanin-bozguna-ugratilmasi-fikrini-asla-desteklemedik---1067224470.html
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rusya, ukrayna, kırım, çekya, münih güvenlik konferansı, nato
rusya, ukrayna, kırım, çekya, münih güvenlik konferansı, nato
Seçilmiş Çekya Cumhurbaşkanı'ndan Batı'ya Kırım uyarısı: Rusya'yı bölmeyi öngören planlardan kaçının
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Ocak ayı sonunda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Çekya Cumhurbaşkanı seçilen Petr Pavel, henüz koltuğa oturmadan Kiev'in Kırım'ı geri alma planları konusunda Batı'yı uyardı.
2015-2018 yıllarında NATO Askeri Komitesi Başkanı olarak görev yapan ve 9 Mart'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Milos Zeman'dan resmen devralacak olan Pavel, Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'nın üzerinde durduğu senaryolarla ilgili Batı'ya önemli mesajlar gönderdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Kiev'in Kırım'ı almasının alternatifi bulunmadığı yönündeki sözlerini eleştiren Pavel, Rusya'nın bölünmesini amaçlayan senaryolardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın bölünmesi halinde Batı'nın daha fazla sorunla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Pavel, bu durumda silahsızlanma konusunda müzakere yapmak için bir muhatap bulamayacaklarının altını çizdi.