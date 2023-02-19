https://sputniknews.com.tr/20230219/secilmis-cekya-cumhurbaskanindan-batiya-kirim-uyarisi-rusyayi-bolmeyi-ongoren-planlardan-kacinin-1067229768.html

Seçilmiş Çekya Cumhurbaşkanı'ndan Batı'ya Kırım uyarısı: Rusya'yı bölmeyi öngören planlardan kaçının

Seçilmiş Çekya Cumhurbaşkanı'ndan Batı'ya Kırım uyarısı: Rusya'yı bölmeyi öngören planlardan kaçının

Ocak ayı sonunda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Çekya Cumhurbaşkanı seçilen Petr Pavel, henüz koltuğa oturmadan Kiev'in Kırım'ı geri alma... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T13:38+0300

2023-02-19T13:38+0300

2023-02-19T13:38+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kırım

çekya

münih güvenlik konferansı

nato

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2015-2018 yıllarında NATO Askeri Komitesi Başkanı olarak görev yapan ve 9 Mart'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Milos Zeman'dan resmen devralacak olan Pavel, Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'nın üzerinde durduğu senaryolarla ilgili Batı'ya önemli mesajlar gönderdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Kiev'in Kırım'ı almasının alternatifi bulunmadığı yönündeki sözlerini eleştiren Pavel, Rusya'nın bölünmesini amaçlayan senaryolardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'nın bölünmesi halinde Batı'nın daha fazla sorunla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Pavel, bu durumda silahsızlanma konusunda müzakere yapmak için bir muhatap bulamayacaklarının altını çizdi.

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