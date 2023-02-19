https://sputniknews.com.tr/20230219/sarigulden-dogal-afetler-ve-deprem-bakanligi-kurulmasi-cagrisi-1067238547.html
Sarıgül'den 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı' kurulması çağrısı
Sarıgül'den 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı' kurulması çağrısı
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulmasını istedi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T17:26+0300
2023-02-19T17:26+0300
2023-02-19T17:26+0300
mustafa sarıgül
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
bakanlık
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Mustafa Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgelerde çeşitli ziyaretler yaptığını belirtti.Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) siyasi partilere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:Sarıgül, yaraların sarılmasını, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve güç birliği yapmasını arzu ettiklerini aktardı.TBMM'nin açılması gerektiğini ifade eden Sarıgül, Meclisin bir hafta daha kapatılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.
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mustafa sarıgül, deprem, bakanlık
mustafa sarıgül, deprem, bakanlık
Sarıgül'den 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı' kurulması çağrısı
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulmasını istedi.
Mustafa Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgelerde çeşitli ziyaretler yaptığını belirtti.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) siyasi partilere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:
"Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kuralım. Türkiye'miz deprem kuşağında olan bir ülke. Yarın sabah tekrar canları kaybetmek istemiyorsak, yarın sabah böylesine bir felaketle karşılaşmak istemiyorsak, bilim adamlarını dinleyelim bilimin öncülüğünde hareket edelim. Fay hatlarının nerede olduğu belli, tekrar bu depremin tetikleneceği belli, bilim adamları bunu defalarca söyledi, söylüyorlar. Büyük İstanbul depremi, İzmir depremi özellikle Orta Anadolu'dan gelen Erzincan, Elazığ, Bingöl bölgesinden ve Güneydoğu hattından gelen fay durumu ortada. Onun için Türkiye Değişim Partisi olarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığının kurulmasını önemle beklemekteyiz."
Sarıgül, yaraların sarılmasını, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve güç birliği yapmasını arzu ettiklerini aktardı.
TBMM'nin açılması gerektiğini ifade eden Sarıgül, Meclisin bir hafta daha kapatılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.