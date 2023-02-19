https://sputniknews.com.tr/20230219/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abd-ukraynadaki-eylemlerini-mesru-kilmaya-calisiyor---1067235647.html
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD, Ukrayna'daki eylemlerini meşru kılmaya çalışıyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD, Ukrayna'daki eylemlerini meşru kılmaya çalışıyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna krizine yol açan eylemlerini meşru kılma çabası içinde olduğunu söyledi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T16:04+0300
2023-02-19T16:04+0300
2023-02-19T16:04+0300
ukrayna krizi
münih güvenlik konferansı
joe biden
kamala harris
abd
rusya
ukrayna
anatoliy antonov
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'yı Ukrayna'da insanlık suçları işlemekle suçlamasına Antonov'dan yanıt geldi. ABD'nin Ukrayna'ya sonu gelmeyen bir şekilde silah pompaladığına dikkat çeken Antonov, "Bir zamanlar ABD'liler Ukrayna'ya sadece savunma silahları tedarik edeceklerini söyledi, ancak şu anda ağır zırhlı araçlar, toplar, uzun menzilli mühimmata sahip çok namlulu roketatar silahları gönderiyor. ABD, Ukrayna'daki Nazilere istihbarat sağlıyor, militanları eğitiyor" dedi. Ukrayna'ya çok büyük miktarda yasaklı mühimmat verildiğini ancak ABD'nin Kiev'in bunları kullandığını inkar ettiğini belirten Antonov, "Washington, esir alınan Rus askerlerin dehşet verici vurulma sahnelerini görmezden gelmeyi tercih ediyor" vurgusu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230219/peskov-batinin-putin-biden-zirvesi-onerisini-destekleyeceginden-supheliyim---1067232834.html
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münih güvenlik konferansı, joe biden, kamala harris, abd, rusya, ukrayna, anatoliy antonov
münih güvenlik konferansı, joe biden, kamala harris, abd, rusya, ukrayna, anatoliy antonov
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD, Ukrayna'daki eylemlerini meşru kılmaya çalışıyor
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna krizine yol açan eylemlerini meşru kılma çabası içinde olduğunu söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'yı Ukrayna'da insanlık suçları işlemekle suçlamasına Antonov'dan yanıt geldi.
ABD'nin Ukrayna'ya sonu gelmeyen bir şekilde silah pompaladığına dikkat çeken Antonov, "Bir zamanlar ABD'liler Ukrayna'ya sadece savunma silahları tedarik edeceklerini söyledi, ancak şu anda ağır zırhlı araçlar, toplar, uzun menzilli mühimmata sahip çok namlulu roketatar silahları gönderiyor. ABD, Ukrayna'daki Nazilere istihbarat sağlıyor, militanları eğitiyor" dedi.
Ukrayna'ya çok büyük miktarda yasaklı mühimmat verildiğini ancak ABD'nin Kiev'in bunları kullandığını inkar ettiğini belirten Antonov, "Washington, esir alınan Rus askerlerin dehşet verici vurulma sahnelerini görmezden gelmeyi tercih ediyor" vurgusu yaptı.