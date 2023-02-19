https://sputniknews.com.tr/20230219/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abd-ukraynadaki-eylemlerini-mesru-kilmaya-calisiyor---1067235647.html

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD, Ukrayna'daki eylemlerini meşru kılmaya çalışıyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD, Ukrayna'daki eylemlerini meşru kılmaya çalışıyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna krizine yol açan eylemlerini meşru kılma çabası içinde olduğunu söyledi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T16:04+0300

2023-02-19T16:04+0300

2023-02-19T16:04+0300

ukrayna krizi

münih güvenlik konferansı

joe biden

kamala harris

abd

rusya

ukrayna

anatoliy antonov

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'yı Ukrayna'da insanlık suçları işlemekle suçlamasına Antonov'dan yanıt geldi. ABD'nin Ukrayna'ya sonu gelmeyen bir şekilde silah pompaladığına dikkat çeken Antonov, "Bir zamanlar ABD'liler Ukrayna'ya sadece savunma silahları tedarik edeceklerini söyledi, ancak şu anda ağır zırhlı araçlar, toplar, uzun menzilli mühimmata sahip çok namlulu roketatar silahları gönderiyor. ABD, Ukrayna'daki Nazilere istihbarat sağlıyor, militanları eğitiyor" dedi. Ukrayna'ya çok büyük miktarda yasaklı mühimmat verildiğini ancak ABD'nin Kiev'in bunları kullandığını inkar ettiğini belirten Antonov, "Washington, esir alınan Rus askerlerin dehşet verici vurulma sahnelerini görmezden gelmeyi tercih ediyor" vurgusu yaptı.

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münih güvenlik konferansı, joe biden, kamala harris, abd, rusya, ukrayna, anatoliy antonov